"Дуже страшно": українці про прожите за 3 роки у таборі для біженців (фото)

Ельвіра із Харкова, яка попросила притулку в Нідерландах, разом з партнером прожила 3,5 роки у таборі для біженців. Тепер пара нарешті знайшла власне житло, і планує почати нове життя.

Українці після виїзду за кордон запустили власний YouTube-канал, де розповідають про адаптацію на новому місці. Вони втомилися за цей час жити в кімнаті завбільшки три на три метри й почали підшукувати орендоване житло, втім марно. Що вони пережили за цей час, — дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

"Переїжджати з притулку для біженців на орендоване житло було дуже страшно… За цей час ми звикли до правил та заборон. Але ми завжди розуміли, що це тимчасове житло. Ви знаєте, що протягом року ми шукали житло, та отримували відмови. Але коли все склалось, було дуже страшно прийняти рішення про переїзд, взяти на себе всю відповідальність та зробити крок у невідомість. Проте бажання виявилось сильнішим за страх", — ділиться жінка.

Вже три місяці вони живуть у власному будинку, тож тепер їм не потрібно постійно звітувати про кожен свій крок та стояти в черзі на прання.

"Якщо коротко, переїзд був одним з найкращих рішень за всю еміграцію", — розповідає жінка.

