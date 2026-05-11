Женщина после выезда в Канаду рассказала правду о своей свадьбе: ее обсуждала вся Украина

Украинка Анна перебралась из Украины в Канаду, где живет вместе с семьей. Теперь она активно развивает свой блог, где рассказывает о быте, родах, воспитании детей, а также делится личными историями.

Анна в свое время участвовала в съемках популярной в Украине телевизионной программы "4 свадьбы", где участницы организуют церемонию и соревнуется, у кого праздник был лучшим. По ее словам, финальная версия шоу на самом деле значительно отличается от реальности. Что было не так, — читайте далее в эксклюзивном материале Фокуса.

Анна со своим мужем живут в Канаде Фото: YouTube

Женщина говорит, что всех участников заставляют подписать договор о неразглашении с "кругленькой" суммой штрафа. Однако с тех пор прошло восемь лет, поэтому она решилась на публичную исповедь. В частности, она показала фрагмент визитки, где ее якобы заставили сказать фразу: "Я знаю, что лучшая диета — это любовь".

Відео дня

"Режиссер настаивал, чтобы я это сказала. Помню, как я сидела в машине и плакала из-за того, что я не хочу говорить эти слова", — рассказывает Анна со слезами на глазах.

Подробности съемок

Далее она показала кадр, где собирает из пазлов свинью. Мол, творческая команда специально купила игрушку, чтобы снять сюжет. Кроме того, съемки проходили не у нее дома, а в арендованной квартире.

Анна вспомнила свои съемки в шоу "4 свадьбы" Фото: YouTube

"Все образы девушек — платья и макияж — выбирались не нами. Режиссеры были очень настойчивыми, когда хотели что-то от нас услышать. Съемки были очень длинные, начинались где-то в 6 утра.

История украшения

Женщина призналась, что в эфире прозвучало, что на ней будет одно из самых древних и самых ценных украшений, унаследованных от семьи мужа, но оказалось, что участница покупала его сама.

Анна отметила, что победителям обещали романтическое путешествие, но этого вроде бы не было. Зато был денежный приз — 60 тысяч гривен, хотя после уплаты налогов осталось 42 тысячи гривен.

В комментариях началось обсуждение услышанного. Зрительница, которую зовут Дана, отметила, что путешествие таки было: "Я была гостьей у подружки на свадьбе во время съемок. Оно выиграли и действительно летели в Турцию на 2 недели". На это автор ответила, что это было до 2018 года.

Что пишут другие люди?

"Я тоже снималась в этой передаче в 2014, но у нас было несколько по-другому, то наверное, зависит от съемочной группы и режиссера. Мы сами выбирали прическу и макияж, я не говорила то, что не хотела и мне в целом понравилось", — рассказала другая участница обсуждения. "Ого! Мне опыт также понравился, но не понравилось то, что многое перекрутили и давили на нас. Классно, что вы могли выбирать образы, у нас этой возможности не было", — добавила Анна.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.

Мужчина, которого зовут Роман, после эмиграции назвал лучшую, по его мнению, страну для спокойной и размеренной жизни. Несмотря на достаточно холодный климат, там высокие социальные стандарты, прекрасная инфраструктура и высокие заработные платы.

А вот Оксана Ващенко после начала полномасштабного вторжения живет и работает в Италии. Украинка завела свой блог в социальных сетях, где рассказывает об отношениях, адаптации и поиске новых возможностей. Своим опытом женщина поделилась в разговоре с Фокусом.