"Воспринимали как чернокожих": украинка рассказала, как ее называют в Италии

Оксана Ващенко после начала полномасштабного вторжения живет и работает в Италии. Украинка завела свой блог в социальных сетях, где рассказывает об отношениях, адаптации и поиске новых возможностей.

Оксана признается, что приехала в Италию из Киева 6 марта 2022 года, — сразу после начала большой войны. Она как мать-одиночка боялась за своих троих детей, поэтому сразу искала безопасное место. В Украине она более 20 лет занималась организацией мероприятий и имела все необходимое для комфортной и счастливой жизни. Но однажды все изменилось навсегда. Своим опытом женщина поделилась в разговоре с Фокусом.

Сейчас Оксана продолжает работать в сфере организации событий, устраивает свадьбы, а также другие мероприятия для популяризации украинской культуры. Пройдя сложный и изнурительный период адампатии на новом месте, она откровенно рассказывает о пережитом.

Что было труднее всего?

— Первое время не хватало денег, поэтому пришлось продавать золото, — у меня было немало украшений. К счастью, у них золото дороже, поэтому меняла по выгодной цене. Например, обручальное кольцо, которое покупала за 2000 долларов, продала за 200 евро — и была очень довольна. В конце концов, это помогло посмотреть на жизнь с другой стороны: выяснилось, что многие вещи просто не нужны.

Оксана продолжает работать в сфере организации событий Фото: Личный архив Оксаны Ващенко

В Италии сложно снять жилье, если нет долгосрочного контракта на работу. Первое время мы жили в отеле — это хорошее заведение, недалеко от моря, большой балкон. Но после жизни в Украине, где у нас работало две няни, были кружки, бассейны, возможность купить все, чего хочется, — разница чувствовалась. Детям пришлось учить язык, который они не знали, но буллинга не замечала. К нам с уважением относились и родители, и дети. Даже дарили подарки. Хотя дети пережили сильный стресс: у среднего сына начали выпадать волосы и вообще отказали ноги на некоторое время, а у старшего подозревали рак.

Также знаю, что у многих украинцев были проблемы с оформлением документов из-за бюрократии. Италия очень медленная страна в этом плане! У нас это все можно сделать значительно быстрее, часто даже дистанционно. Осложняет ситуацию и то, что там сейчас достаточно много пророссийских итальянцев. Мне говорили: "Ты бросаешь бомбы!". Они именно нас обвиняют в этой войне. Жалуются, что теперь поднялись цены и нет покоя.

В чем отличие между украинцами и итальянцами?

— Нас воспринимали как чернокожих, которые приплыли на лодке и просили о спасении. Думали, что мы очень бедные люди, которые ничего не имеют, будто у нас нет телевизоров, кинотеатров, кроссовок Adidas. У меня однажды спросили: "Ты когда-нибудь видела сыр? Ты знаешь, что это такое?". То есть нас не воспринимали за цивилизацию. За эти четыре года выяснилось, что это они отстали от жизни. Смотрят — и просто шокированы этой энергетикой! Мы такие пробивные, за все беремся. Итальянцы, где сядут, там и будут сидеть, а мы приехали и постоянно куда-то идем, что-то делаем. Наши люди не думают: можно или нельзя? Берутся, делают — и все у них получается.

Какие основные преимущества Италии как страны для жизни?

— Прежде всего — это климат. Со временем у нас с детьми значительно улучшилось здоровье — почти совсем перестали болеть. Этой зимой никто даже не надевал зимнюю обувь, — ходили в кроссовках. Во-вторых, круглый год прилавки магазинов забиты зеленью, вкусными фруктами и овощами. Ну и вообще Италия как страна очень красивая, много озер, моря, горы, великолепная природа. Много бесплатных локаций, где можно ходить и отдыхать.

Италия как страна очень красивая, много озер, моря, горы, великолепная природа Фото: Личный архив Оксаны Ващенко

В отличие от Германии здесь не раздают выплат беженцам, но никто не запрещает зарабатывать деньги. Конечно, существуют законы, но они не настолько жесткие, как там. Итальянцы на многое могут закрыть глаза. Однажды меня остановила полиция, потому что забыла пристегнуть ремень безопасности. По правилам, должен был быть штраф, но меня отпустили, ограничившись предупреждением. То есть они очень человечные.

Также большие преимущества у работников с долгосрочными контрактами. В таком случае работодатель не имеет права тебя увольнять, как бы плохо ты ни работал. Если сам уволишься, то можно стать на биржу — там платят где-то 600 евро пособия по безработице. Многие люди, кстати, этим пользуются.

Говорят, итальянцы не спешат жениться, потому что в случае развода остаются голыми и босыми. Это правда?

— У нас, если пара жила в гражданском браке, но при разводе один из партнеров не может доказать, что вкладывался в семью финансово, например, показав чеки, то остается ни с чем. Тебя просто выгоняют из квартиры. У меня так было с бывшим мужем. Сейчас он платит по 30 евро на ребенка в месяц. Украинская судья сказала: "Скажи спасибо и за это". Вот такое у нас отношение к женщине и детям.

В Италии все иначе. Если пара живет вместе, но не в браке, оформляется совместное проживание и прописка. Социальные работники потом приходят и проверяют, действительно ли ты там живешь. Далее составляют договор совместного проживания, где указывают: кто работает, какое имущество имеет. В будущем, если женщина захочет уйти, мужчина так просто ее не выгонит. Иногда могут назначить алименты не только на детей, но и на жену, если она не работает. Поэтому женщинам в Италии проще, чем у нас. Но бывает доходит до абсурда: пара развелась, все отдают женщине, а мужчина живет в машине, потому что у него просто не хватает денег арендовать жилье. Поэтому они не спешат жениться или вообще не хотят этого делать.

По словам Оксаны, итальянцы не спешат жениться Фото: Личный архив Оксаны Ващенко

К тому же стоит учитывать целый ряд дополнительных нюансов. Чтобы не потерять свое имущество, некоторые мужчины не разводятся, просто живут отдельно от жены. Затем заводят новые отношения, хотя имеют много финансовой ответственности перед бывшими семьями, а партнерши об этом не знают. Когда такой человек умирает, средства из-за потери кормильца и наследство получает официальная семья. Говорят, такие мужчины часто выбирают украинок, белорусок и россиянок, потому что итальянки не хотят иметь с ними дела.

Какое у них отношение к возрасту?

— В Италии не чувствуется возраст. 40-45 лет ты еще считаешься молодым. Даже когда тебе уже 50-60-70, то ты все равно для них красивый. Нет травли из-за возраста, недостатков внешности, лишнего веса, как и ажиотажа вокруг индустрии красоты — этих инъекций, надутых губ и ботокса. Ценится естественная красота. Я часто вижу атлетических мужчин в паре с тучными женщинами со складками, на которых бы в Украине даже не обратили внимание.

Для итальянцев я — красивая молодая женщина. Называют меня ragazza, то есть девочка. Когда иду со своим сыном, которому 18 лет, то не верят, что я — его мама. Говорят: "Не может быть. Вы, наверное, брат и сестра". Однажды заселились в отель, то администратор долго просматривал документы, потому что думал, что такого просто не может быть. Не верят, что я такая молодая, а имею троих детей.

Оксана признается, что в Италии не чувствую свой возраст Фото: Instagram

В Италии чувствую себя очень красивой женщиной. Меня воспринимают как личность. Смотрят на улыбку и глаза, которые блестят. Украинские мужчины приучены совсем к другому. Когда в следующий раз возникнет вопрос, почему вы, девушки, не ищете украинцев, а смотрите в сторону итальянцев, так вот потому.

