"Там сложнее": мать троих детей рассказала, почему вернулась из Швейцарии в Украину (фото)

Креативный фотограф и мать троих детей Алена Медведская, выехав с семьей в Швейцарию после начала полномасштабного вторжения, в конце концов решила вернуться домой. По ее словам, жизнь за границей имеет свои минусы — на самом деле их немало.

Алена поделилась решением о переезде в своих социальных сетях. В частности, женщина рассказала, что период адаптации в Швейцарии проходил успешно: она закончила курсы немецкого языка и могла на базовом уровне общаться с местными и работать, а дети ходили в школу. Больше о ее истории, — читайте далее в материале Фокуса.

Возвращение в Украину

"Полгода я все это переваривала, свыкалась с мыслью. Муж постоянно повторял, что мы должны оставаться, домой возвращаться опасно, там делать нечего и так далее. Дети уже были устроены в школу, понемногу интегрировались. Я ходила на курсы (по изучению немецкого языка — Ред.), как на работу. У меня был базовый уровень немецкого языка", — рассказывает Алена.

Таким образом украинка со своей семьей прожили в Швейцарии четыре года. Мужчина на год меньше — он таки решил вернуться в Украину.

"Отдельно надо рассказывать — почему. Мы, в частности он, попробовал все, что можно было попробовать в Швейцарии. В плане работы и реализации: начиная с бизнеса, заканчивая наемным трудом. Но, как я уже писала в комментариях, мужчинам там сложнее. Особенно тем, кто в Украине были кем-то", — делится Медведская.

Новая миссия

Судя по социальным сетям, сейчас Алена организовывает встречи для женщин в Одессе.

"История не о Золушке, а о девушке, которая взяла и сделала. Одесское сообщество для женщин. Каждое первое воскресенье мы встречаемся для знакомств, общения, коллабораций. Еще два месяца назад, записывая видео в Instagram, я и подумать не могла, что оно принесет мне более 4 тысяч единомышленников, более 180 женщин в одесской женской группе. От каждой истории мурашки по коже. А какие теплые пожелания... Энергия пошла! В планах проведение ивентов, полезных и развлекательных встреч", — пишет Алена.

Подписчики в комментариях поддерживают ее, желают успеха, а также засыпают комплиментами.

