"Там складніше": мати трьох дітей розповіла, чому повернулась зі Швейцарії в Україну (фото)

Креативна фотографка та матір трьох дітей Альона Медведська, виїхавши з родиною у Швейцарію після початку повномасштабного вторгнення, врешті-решт вирішила повернутися додому. За її словами, життя за кордоном має своє мінуси — насправді їх немало.

Альона поділилась рішенням щодо переїзду в своїх соціальних мережах. Зокрема, жінка розповіла, що період адаптації в Швейцарії проходив успішно: вона закінчила курси німецької мови і могла на базовому рівні спілкуватися з місцевими і працювати, а діти ходили до школи. Більше про її історію, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Повернення в Україну

"Пів року я все це переварювала, звикала з думкою. Чоловік постійно повторював, що ми маємо залишатися, додому повертатися небезпечно, там робити немає чого і так далі. Діти уже були влаштовані у школу, потрохи інтегрувалися. Я ходила на курси (з вивчення німецької мови — Ред.), як на роботу. У мене був базовий рівень німецької мови", — розповідає Альона.

Таким чином українка зі своєю родиною прожили у Швейцарії чотири роки. Чоловік на рік менше — він таки вирішив повернутися в Україну.

"Окремо треба розказувати — чому. Ми, зокрема він, спробував все, що можна було спробувати в Швейцарії. У плані роботи і реалізації: починаючи з бізнесу, закінчуючи найманою працею. Але, як я вже писала у коментарях, чоловікам там складніше. Особливо тим, хто в Україні були кимось", — ділиться Медведська.

Нова місія

Судячи з соціальних мереж, зараз Альона організовує зустрічі для жінок в Одесі.

"Історія не про Попелюшку, а про дівчину, яка взяла і зробила. Одеська спільнота для жінок. Кожної першої неділі ми зустрічаємося для знайомств, спілкування, колаборацій. Ще два місяці тому, записуючи відео в Instagram, я й подумати не могла, що воно принесе мені більше 4 тисяч однодумців, більше 180 жінок в одеській жіночій групі. Від кожної історії мурашки. А які теплі побажання… Енергія пішла! У планах проведення івентів, корисних і розважальних зустрічей", — пише Альона.

Альона проводить жіночі зібрання Фото: Instagram

Підписники у коментарях підтримують її, бажають успіху, а також засипають компліментами.

