Провали Євробачення: найгірші в історії виступи, коли все пішло не так (відео)
Уже зовсім скоро у Відні пройде міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026. Україну представить співачка Leléka, яка перемогла в Нацвідборі.
Фокус пригадує, які виступи за історію конкурсу стали провальними через фальшивий вокал, технічні проблеми, абсурдну постановку чи просто повний розрив між задумом і результатом.
1. Jemini — Cry Baby (Велика Британія, 2003)
Це майже легенда провалів.
Виступ Великої Британії на Євробаченні в Ризі отримав 0 балів. Головна причина була очевидна: вокал звучав катастрофічно фальшиво.
Пізніше артисти говорили про проблеми з моніторами та навушниками, але телеглядачі звернули увагу на хаотичний спів. Попри це, Британія завжди проходить у гранд- фінал за замовчуванням через те, що входить до "великої пʼятірки" країн-засновниць конкурсу.
2. Dustin the Turkey — Irelande Douze Pointe (Ірландія, 2008)
Свого часу Ірландія відправила на конкурс ляльку-індика.
Хоча номер був сатирою, жарт не спрацював: країна не пройшла у фінал, а виступ багато хто назвав моментом, коли Ірландія "остаточно втратила серйозність".
Водночас Irelande Douze Pointe став культовим саме через свою абсурдність.
3. PingPong — Sameach (Ізраїль, 2000)
Виступ Ізраїлю запам’ятався не піснею, а скандалом. На сцені були помічені політичні жести, сирійські прапори та хаотична постановка, яка викликала обурення навіть у делегації країни.
Результат — одне з найнижчих місць країни на той момент.
4. Silvia Night — Congratulations (Ісландія, 2006)
Це був навмисний тролінг ще до того, як він став мейнстримом.
Персонаж поводився зарозуміло, ображав журналістів і глядачів, а після непотрапляння у фінал влаштував скандальну сцену зі словами на кшталт: "Ви не заслуговуєте на мене".
Частина аудиторії сприйняла це як геніальну сатиру, інші — як один з найнеприємніших моментів конкурсу.
5. Scooch — Flying the Flag (Велика Британія, 2007)
Пісня про стюардес і польоти з подвійними натяками швидко стала мемом.
Проблема була в тому, що номер виглядав дешевим навіть за мірками тогочасного Євробачення: пластикові усмішки, хаотична хореографія та вокал, який не рятував ситуацію.
У Британії виступ часто включають у списки національних телевізійних "крінж"-моментів.
6. Manel Navarro — Do It for Your Lover (Іспанія, 2017)
Момент, який неможливо забути: під час ключової ноти співак зірвався на знаменитий "півнячий" фальцет.
Помилку миттєво розтягнули на меми по всій Європі, а Іспанія отримала лише 5 балів.
7. Six4One — If We All Give a Little (Швейцарія, 2006)
Проєкт створили начебто спеціально для перемоги: міжнародний склад, дорога постановка, продумана пісня. Втім, глядача не обдуриш — він відчув штучність.
Номер виглядав настільки стерильно та безхарактерно, що став прикладом того, як "формула успіху" може повністю провалитися.
8. XXL — 100% te ljubam (Македонія, 2000)
Тут усе пішло не так технічно: проблеми зі звуком, невпевнена хореографія, дивний сценічний образ.
Виступ часто згадують у фанатських добірках як приклад "хаосу в прямому ефірі".
9. Trintje Oosterhuis — Walk Along (Нідерланди, 2015)
Проблема була не лише у вокалі — номер кілька разів терміново переробляли вже під час репетицій.
У результаті фінальний виступ виглядав розгубленим і незавершеним, хоча від Нідердандів очікували значно більшого після успіху попередніх років.
10. Subwoolfer — Give That Wolf a Banana (Норвегія, 2022)
Не провал у класичному сенсі — радше настільки дивний виступ, що він балансував між геніальністю та абсурдом. Люди в костюмах вовків співали про банани та космос, а інтернет намагався зрозуміти, хто ховається під масками.
Для одних — шедевр постіронії, для інших — доказ того, що Євробачення остаточно з’їхало з глузду.
