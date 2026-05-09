Провалы Евровидения: худшие в истории выступления, когда все пошло не так (видео)

Уже совсем скоро в Вене пройдет международный песенный конкурс Евровидение-2026. Украину представит певица Leléka, которая победила в Нацотборе.

Фокус вспоминает, какие выступления за историю конкурса стали провальными из-за фальшивого вокала, технических проблем, абсурдной постановки или просто полного разрыва между замыслом и результатом.

1. Jemini — Cry Baby (Великобритания, 2003)

Это почти легенда провалов.

Выступление Великобритании на Евровидении в Риге получило 0 баллов. Главная причина была очевидна: вокал звучал катастрофически фальшиво.

Позже артисты говорили о проблемах с мониторами и наушниками, но телезрители обратили внимание на хаотичное пение. Несмотря на это, Британия всегда проходит в гранд-финал по умолчанию из-за того, что входит в "большую пятерку" стран-основательниц конкурса.

Відео дня

Jemini — Cry Baby

2. Dustin the Turkey — Irelande Douze Pointe (Ирландия, 2008)

В свое время Ирландия отправила на конкурс куклу-индика.

Хотя номер был сатирой, шутка не сработала: страна не прошла в финал, а выступление многие назвали моментом, когда Ирландия "окончательно потеряла серьезность".

В то же время Irelande Douze Pointe стал культовым именно из-за своей абсурдности.

Dustin the Turkey — Irelande Douze Pointe

3. PingPong — Sameach (Израиль, 2000)

Выступление Израиля запомнилось не песней, а скандалом. На сцене были замечены политические жесты, сирийские флаги и хаотичная постановка, которая вызвала возмущение даже у делегации страны.

Результат — одно из самых низких мест страны на тот момент.

PingPong — Sameach

4. Silvia Night — Congratulations (Исландия, 2006)

Это был намеренный троллинг еще до того, как он стал мейнстримом.

Персонаж вел себя высокомерно, оскорблял журналистов и зрителей, а после непопадания в финал устроил скандальную сцену со словами вроде: "Вы не заслуживаете меня".

Часть аудитории восприняла это как гениальную сатиру, другие — как один из самых неприятных моментов конкурса.

Silvia Night — Congratulations

5. Scooch — Flying the Flag (Великобритания, 2007)

Песня про стюардесс и полеты с двойными намеками быстро стала мемом.

Проблема была в том, что номер выглядел дешевым даже по меркам тогдашнего Евровидения: пластиковые улыбки, хаотичная хореография и вокал, который не спасал ситуацию.

В Британии выступление часто включают в списки национальных телевизионных "кринж"-моментов.

Scooch — Flying the Flag

6. Manel Navarro — Do It for Your Lover (Испания, 2017)

Момент, который невозможно забыть: во время ключевой ноты певец сорвался на знаменитый "петушиный" фальцет.

Ошибку мгновенно растянули на мемы по всей Европе, а Испания получила лишь 5 баллов.

Manel Navarro — Do It for Your Lover

7. Six4One — If We All Give a Little (Швейцария, 2006)

Проект создали вроде бы специально для победы: международный состав, дорогая постановка, продуманная песня. Впрочем, зрителя не обманешь — он почувствовал искусственность.

Номер выглядел настолько стерильно и бесхарактерно, что стал примером того, как "формула успеха" может полностью провалиться.

Six4One — If We All Give a Little

8. XXL — 100% te ljubam (Македония, 2000)

Здесь все пошло не так технически: проблемы со звуком, неуверенная хореография, странный сценический образ.

Выступление часто упоминают в фанатских подборках как пример "хаоса в прямом эфире".

XXL — 100% te ljubam

9. Trintje Oosterhuis — Walk Along (Нидерланды, 2015)

Проблема была не только в вокале — номер несколько раз срочно переделывали уже во время репетиций.

В итоге финальное выступление выглядело растерянным и незавершенным, хотя от Нидердандов ожидали значительно большего после успеха предыдущих лет.

Trintje Oosterhuis — Walk Along

10. Subwoolfer — Give That Wolf a Banana (Норвегия, 2022)

Не провал в классическом смысле — скорее настолько странное выступление, что оно балансировало между гениальностью и абсурдом. Люди в костюмах волков пели о бананах и космосе, а интернет пытался понять, кто скрывается под масками.

Для одних — шедевр постиронии, для других — доказательство того, что Евровидение окончательно сошло с ума.

Subwoolfer — Give That Wolf a Banana

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Для многих исполнителей Евровидение становится шансом заявить о себе на весь мир, но так работает далеко не всегда.

Украина опустилась в рейтинге вероятных победителей Евровидения-2026.

Также Фокус писал, каким будет выступление Украины — появились первые кадры с репетиции.