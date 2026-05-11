"Вони тупо живуть": українку здивував будинок поляків, де вона прибирає (фото)

Жінка, яку звуть Тетяна, вже багато років працює прибиральницею у Польщі. Побачене у будинках місцевих її часто дуже дивує, адже люди живуть відносно скромно, не роблять ремонт і не змінюють старі меблі, а натомість витрачають гроші на відпочинок та подорожі.

Тетяна підмітила разючу різницю у менталітеті українців та поляків. Якщо наші люди звикли вкладати гроші в ремонт, майно і техніку, то поляки частіше живуть у своє задоволення. Жінка для прикладу показала будинок, де прибирає: це помешкання зі старими меблями та килимами, де уже роками не було ремонту, бо для власників це не в пріоритеті. Чому так складається, – читайте у матеріалі Фокусу.

Тетяна багато років прибирає у Польщі Фото: TikTok

Українка показала сходи, на яких прибиті шматки старого паласу, що не мінявся цілими десятиліттями, а також скромні інтер’єри та меблі, як в Україні десь на початку 2000-х.

Забили на ремонти

"Я тут прибирає вже купа років. Прибиральницю мають. Двірника, який обробляє їм город, мають. Але вони забили на свої ремонти. Вони зробили в хаті один раз ремонт, а далі вони тупо живуть. Їздять по цілому світі. Ці пани того року були разів 5-6 на різних виїздах на будь-які свята, привозять сувеніри", – розповідає Тетяна.

Відео дня

Жінка поцікавилась, навіщо вони кожного місяця, зокрема взимку, їздять у Гданськ на море. Власники помешкання пояснили, що дихати морозним морським повітрям дуже корисно для організму.

Українці так не вміють

"Люди забили болт на ці сходи, на ремонти… Вони поставили ці сходи, я не знаю, їм уже років 20, може, а то й більше. А ми що, українці: "Та де я буду їхати на відпочинок, мені потрібно ці паласи позривати і поміняти". Ви мені скажіть, яка українка з отакими сходами і з отаким паласом візьме собі прибиральницю? Та ніяка!.. Ми сто разів переробляємо свої ремонти, але ніде більше не їздимо, окрім свого міста чи села", – додає вона з жалем в голосі.

Поляки подорожують замість того, щоб робити ремонт Фото: TikTok Поляки подорожують замість того, щоб робити ремонт Фото: TikTok

За словами українки, ця родина віком 50+ досить забезпечена й цілком могла собі дозволити ремонт. Так, чоловік господині "їздить на найновішій BMW", але не хоче навіть палець об палець вдарити.

"Треба повчитися таким речам", – підсумувала Тетяна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Анна перебралася з України в Канаду, де живе разом з родиною. Тепер вона активно розвиває свій блог, де розповідає про побут, пологи, виховання дітей, а також ділиться особистими історіями.

Креативна фотографка та матір трьох дітей Альона Медведська, виїхавши з родиною у Швейцарію після початку повномасштабного вторгнення, врешті-решт вирішила повернутися додому. За її словами, життя за кордоном має своє мінуси — насправді їх немало.

Крім того, ганьба на талант-шоу обернулася для Elen Smile феноменальним успіхом. Вона активно знімається, продовжує співати й підкорювати нові горизонти за кордоном.