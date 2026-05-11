"Они тупо живут": украинку удивил дом поляков, где она убирает (фото)

Женщина, которую зовут Татьяна, уже много лет работает уборщицей в Польше. Увиденное в домах местных ее часто очень удивляет, ведь люди живут относительно скромно, не делают ремонт и не меняют старую мебель, а вместо этого тратят деньги на отдых и путешествия.

Татьяна подметила разительную разницу в менталитете украинцев и поляков. Если наши люди привыкли вкладывать деньги в ремонт, имущество и технику, то поляки чаще живут в свое удовольствие. Женщина для примера показала дом, где убирает: это помещение со старой мебелью и коврами, где уже годами не было ремонта, потому что для владельцев это не в приоритете. Почему так складывается, — читайте в материале Фокуса.

Татьяна много лет убирает в Польше Фото: TikTok

Украинка показала лестницу, на которой прибиты куски старого паласа, который не менялся целыми десятилетиями, а также скромные интерьеры и мебель, как в Украине где-то в начале 2000-х.

Забили на ремонты

"Я здесь убирает уже куча лет. Уборщицу имеют. Дворника, который обрабатывает им огород, имеют. Но они забили на свои ремонты. Они сделали в доме один раз ремонт, а дальше они тупо живут. Ездят по всему миру. Эти господа в том году были раз 5-6 на разных выездах на любые праздники, привозят сувениры", — рассказывает Татьяна.

Женщина поинтересовалась, зачем они каждый месяц, в частности зимой, ездят в Гданьск на море. Владельцы дома объяснили, что дышать морозным морским воздухом очень полезно для организма.

Украинцы так не умеют

"Люди забили болт на эту лестницу, на ремонты... Они поставили эту лестницу, я не знаю, ей уже лет 20, может, а то и больше. А мы что, украинцы: "Да где я буду ехать на отдых, мне нужно эти паласы посрывать и поменять". Вы мне скажите, какая украинка с такими лестницами и с таким паласом возьмет себе уборщицу? Никакая!.. Мы сто раз переделываем свои ремонты, но нигде больше не ездим, кроме своего города или села", — добавляет она с сожалением в голосе.

Поляки путешествуют вместо того, чтобы делать ремонт Фото: TikTok

По словам украинки, эта семья в возрасте 50+ достаточно обеспечена и вполне могла себе позволить ремонт. Так, муж хозяйки "ездит на новейшей BMW", но не хочет даже палец о палец ударить.

"Надо поучиться таким вещам", — подытожила Татьяна.

