"Переможець Євробачення 2026": у фаворити конкурсу вибилась темна конячка

Представниця Румунії на 70-му Євробаченні, що відбудеться у Відні, несподівано почала набирати обертів напередодні півфіналу. Організатори конкурсу опублікували фрагмент її виступу – глядачі не очікували настільки епатажної, емоційної та динамічної постановки.

Румунія після дворічної перерви повернулась на Євробачення 2026. Сусідню країну представить співачка Александру Капітанеску (Alexandra Căpitănescu) із провокативною піснею Choke Me. Слова композиції викликали неоднозначну реакцію аудиторії. Виконавицю навіть хотіли дискваліфікувати за пропаганду насильства. Але це, ймовірно, тільки підігріло інтерес публіки. Фокус розбирався у всіх нюансах.

Важливо

Україна опустилась у рейтингу Євробачення: Leléka не змогла витягнути ноту

Темна конячка на конкурсі

Повернення Румунії на Євробачення супроводжується скандалом: пісню Александру Капітанеску розкритикували правозахисники за провокативний підтекст і закликали її заборонити. Мовляв, трек романтизує небезпечну практику удушення під час романтичних ігор.

Відео дня

"Я хочу, щоб вона мене душила, душила, душила"

У тексті композиції справді багаторазово повторюється фраза choke me, тобто "задуши мене", а також звучать рядки про те, що героїні "важко дихати". Активісти вважають, що подібний меседж може створювати небезпечні асоціації.

Приміром, приспів звучить так: "Все, що мені потрібно, це твоя любов. Я хочу, щоб вона мене душила, душила, душила. Я народжена, щоб ти мене контролював, хочу, щоб ти мене душив. Ду-ду-ду-души мене, ду-ду-ду-души мене. Люби мене, змуси мої легені вибухнути. Мені потрібна твоя любов, я хочу, щоб вона мене душила".

Опитування Хто переможе на пісенному конкурсі Євробачення-2026? Опитування відкрите до Фінляндія Греція Швеція Франція Україна Інша Голосувати

Офіційної заяви від організаторів Європейської мовної спілки або представників конкурсантки не було. Отже, порушень правил конкурсу врешті-решт не виявили.

Ймовірний переможець Євробачення 2026

Натомість дискусія довкола цього питання привернула увагу широкої аудиторії. Власне, якщо не брати до уваги сенс пісні, вона звучить потужно: співачка демонструє впевнений вокал, а постановка дуже динамічна, емоційна та епатажна. Це підтверджують і прогнози букмекерів. Якщо їм вірити, Румунію має шанси на перемогу. На момент публікації новини Александру Капітанеску перебуває на 8 щаблі, її шанси виграти дорівнюють 3%.

Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення 2026 Фото: eurovisionworld.com

Тим часом перегляди відео з виступом співачки набирають обертів в соціальних мережах невпинно. "Румунія сьогодні з'явилася на репетиціях і представила ось це", – зазначили організатори в описі до ролика. У коментарях суцільних захват: "Переможець Євробачення 2026", "Думаю, це перше місце", "Загалом, якщо вона переможе, я буду згідна з цією перемогою".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Leléka втратила одну позицію в міжнародному букмекерському рейтингу. Наразі вона на 10-му місці з імовірністю перемоги близько 2%.

Ведуча розплакалася після виступу Leléka на Євробаченні. Постановники обіцяють, що побачене на сцені нікого не залишить байдужим. Як відбувається підготовка до конкурсу за кілька днів до першого півфіналу.

Ми пригадали, які виступи за історію конкурсу стали провальними через фальшивий вокал, технічні проблеми, абсурдну постановку чи просто повний розрив між задумом і результатом.