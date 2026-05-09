"Победитель Евровидения 2026": в фавориты конкурса выбилась темная лошадка

Представительница Румынии на 70-м Евровидении, которое состоится в Вене, неожиданно начала набирать обороты накануне полуфинала. Организаторы конкурса опубликовали фрагмент ее выступления — зрители не ожидали настолько эпатажной, эмоциональной и динамичной постановки.

Румыния после двухлетнего перерыва вернулась на Евровидение 2026. Соседнюю страну представит певица Александру Капитанеску (Alexandra Căpitănescu) с провокационной песней Choke Me. Слова композиции вызвали неоднозначную реакцию аудитории. Исполнительницу даже хотели дисквалифицировать за пропаганду насилия. Но это, вероятно, только подогрело интерес публики. Фокус разбирался во всех нюансах.

Темная лошадка на конкурсе

Возвращение Румынии на Евровидение сопровождается скандалом: песню Александру Капитанеску раскритиковали правозащитники за провокационный подтекст и призвали ее запретить. Мол, трек романтизирует опасную практику удушения во время романтических игр.

"Я хочу, чтобы она меня душила, душила, душила"

В тексте композиции действительно многократно повторяется фраза choke me, то есть "задуши меня", а также звучат строки о том, что героине "трудно дышать". Активисты считают, что подобный месседж может создавать опасные ассоциации.

Например, припев звучит так: "Все, что мне нужно, это твоя любовь. Я хочу, чтобы она меня душила, душила, душила. Я рождена, чтобы ты меня контролировал, хочу, чтобы ты меня душил. Ду-ду-ду-души меня, ду-ду-ду-ду-души меня. Люби меня, заставь мои легкие взорваться. Мне нужна твоя любовь, я хочу, чтобы она меня душила".

Официального заявления от организаторов Европейского вещательного союза или представителей конкурсантки не было. Следовательно, нарушений правил конкурса в конце концов не обнаружили.

Вероятный победитель Евровидения 2026

Зато дискуссия вокруг этого вопроса привлекла внимание широкой аудитории. Собственно, если не принимать во внимание смысл песни, она звучит мощно: певица демонстрирует уверенный вокал, а постановка очень динамичная, эмоциональная и эпатажная. Это подтверждают и прогнозы букмекеров. Если им верить, Румыния имеет шансы на победу. На момент публикации новости Александру Капитанеску находится на 8 ступени, ее шансы выиграть равны 3%.

Прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения 2026 Фото: eurovisionworld.com

Тем временем просмотры видео с выступлением певицы набирают обороты в социальных сетях неустанно. "Румыния сегодня появилась на репетициях и представила вот это", — отметили организаторы в описании к ролику. В комментариях сплошной восторг: "Победитель Евровидения 2026", "Думаю, это первое место", "В общем, если она победит, я буду согласна с этой победой".

