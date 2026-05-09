Просто нет слов: как Leléka выступила на Евровидении 2026 (видео)

За считанные дни до начала Евровидения 2026 начались первые репетиции участников конкурса. Свое выступление показала и украинская певица Leléka. В субботу, 9 мая, небольшой фрагмент ее номера появился на всех платформах Eurovision Song Contest.

Leléka выступила на Евровидении Фото: EBU

Судя по опубликованным кадрам, постановка и образ певицы, по сравнению с Нацотбором, изменились кардинально. Если на отборочном этапе мы ее критиковали за номер с устаревшими визуальными эффектами и странной операторской работой, которую на самом деле мало кто понял, то на главной сцене Евровидения видим совсем другую Leléka.

Команда исполнительницы таки изменила подход. Ее образ стал более современным, свободным, динамичным, что пошло на пользу. Аист как символ отошел немного в тень — это хорошо.

Відео дня

Благодаря интересным ракурсам съемки, а также развевающимся на сцене тканям, создается иллюзия непрерывного движения вперед. Это очень важно для вокального номера. Распущенные волосы передают абсолютную свободу. Нет массивной бижутерии на руках. Лаконично, но стильно и гармонично. Все, как мы просили.

В номере украинки будет музыкант с бандурой Фото: EBU

Сама Leléka продемонстрировала и уверенную хореографию, и уверенный вокал. К тому же, по ощущениям, получила кайф от своего выступления. Это передается даже через экран. Какими бы ни были результаты в итоге, — просто нет слов, это красиво.

Постановка Leléka стали более стильной и динамичной Фото: EBU

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ведущая расплакалась после выступления Leléka на Евровидении. Постановщики обещают, что увиденное на сцене никого не оставит равнодушным.

Представительница Румынии на 70-м Евровидении неожиданно начала набирать обороты накануне полуфинала. Организаторы конкурса опубликовали фрагмент ее выступления — зрители не ожидали настолько эпатажной, эмоциональной и динамичной постановки.

Мы вспомнили, какие выступления за историю конкурса стали провальными из-за фальшивого вокала, технических проблем, абсурдной постановки или просто полного разрыва между замыслом и результатом.