Дочь Майкла Джексона показала, как выглядит ее 67-летняя мать (фото)

На День матери Пэрис Джексон опубликовала редкие снимки с мамой Дебби Роу. Не обошлось без фирменного юмора: 28-летняя актриса пошутила, что мать стала для нее "шаблоном во время клонирования".

Дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона редко выставляет личное на показ, поэтому появление Дебби Роу в ее сторис сразу привлекло внимание. Пэрис опубликовала несколько уютных селфи с 67-летней мамой — на одном из них они нежно обнимаются.

Пэрис Джексон поздравила маму с праздником Фото: Instagram

К фото актриса добавила подпись, которая сразу разошлась по сети: "С Днем матери женщину, которую они использовали для моего шаблона во время процесса клонирования".

Сходство между матерью и дочерью действительно заметно, и Пэрис, видно, сама это ценит — пусть и таким ироничным образом.

Дочь Майкла Джексона поддерживает отношения с мамой Фото: Instagram

Дебби Роу была второй женой Майкла Джексона. От нее у певца двое детей — Пэрис и старший брат Принс. Несмотря на сложную историю отношений с отцом, Пэрис сохранила близость с мамой.

