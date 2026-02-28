Майкл Джексон: его триумф "Грэмми", загадочная смерть и обвинения в насилии (фото)

28 февраля 1984 года вошло в историю музыки как триумфальный день Майкла Джексона. Именно в этот день на 26-й церемонии премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе он установил рекорд по количеству наград, полученных одним артистом за вечер.

Успех был связан прежде всего с феноменальным альбомом "Thriller", который уже тогда стал мировой сенсацией. Событие закрепило статус Джексона как "короля поп-музыки", но в то же время положило начало мифологии вокруг его фигуры — от восхищения до скандалов и теорий заговора после смерти.

Фокус рассказывает о Майкле Джексоне, его рекорде, жизни, смерти, а также обвинениях.

Рекорд "Грэмми", вошедший в историю

26-я церемония вручения "Грэмми" состоялась 28 февраля 1984 года в Shrine Auditorium. Майкл Джексон получил восемь статуэток — абсолютный рекорд на тот момент. Он имел 12 номинаций и выиграл награды, в том числе за "Альбом года" ("Thriller") и "Запись года" ("Beat It").

Відео дня

Этот триумф стал беспрецедентным: Джексон стал первым артистом, получившим восемь "Грэмми" за одну ночь. Всего за карьеру он получил 15 наград Американской академии звукозаписи, но именно 1984-й стал пиком его влияния.

Альбом "Thriller" к тому времени уже был самым продаваемым в мире и навсегда изменил поп-музыку, клип-культуру и шоу-бизнес. Успех Джексона символизировал новую эпоху глобальной музыкальной индустрии, где видео, сценические постановки и маркетинг стали не менее важными, чем сами песни.

Легендарный артист Майкл Джексон Фото: The Verge

Смерть, породившая теории заговора

Несмотря на успех, жизнь артиста завершилась трагически. 25 июня 2009 года Майкл Джексон умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Официальной причиной стала острая интоксикация анестетиком пропофолом в сочетании с другими седативными препаратами.

Следствие установило, что препарат ввел личный врач певца Конрад Мюррей, который был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к тюремному заключению.

Однако обстоятельства смерти вызвали волну конспирологических теорий. Среди них — версии о сговоре фармацевтических компаний, бизнес-конфликтах или даже инсценировке смерти. Частично это объясняется противоречивыми деталями дела: врач применял мощный анестетик вне медицинского учреждения, а сам артист страдал от бессонницы и зависимости от лекарств.

Некоторые адвокаты защиты даже выдвигали версию самоубийства, хотя суд ее не подтвердил. В массовой культуре смерть Джексона стала символом темной стороны славы — зависимости, давления индустрии и изоляции суперзвезды.

Майкл Джексон с дочерью Фото: The Hollywood Vampires

Скандальный фильм и новая волна обвинений

Спустя десять лет после смерти артиста его имя снова оказалось в центре скандала. В 2019 году вышел документальный фильм "Leaving Neverland" ("Покидая Неверленд") режиссера Дэна Рида. Лента рассказывает истории двух мужчин — Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые заявили, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны певца.

Премьера на фестивале Sundance вызвала глобальный резонанс. После выхода фильма разгорелись жаркие дискуссии: часть общественности призывала бойкотировать музыку Джексона, другие считали ленту однобокой.

Семья артиста категорически отвергла обвинения и подала иск против телеканала HBO, назвав фильм клеветой. В ответ появились и документальные работы, защищающие Джексона и пытающиеся опровергнуть показания обвинителей.

Следует отметить, что еще при жизни певец уже сталкивался с подобными обвинениями (1993 и 2003 годы), но уголовные дела не завершились обвинительным приговором. Именно поэтому тема до сих пор остается одной из самых противоречивых в поп-культуре.

Наоми Кэмпбелл и Майкл Джексон Фото: Naomi Campbell/Instagram

Наследие между гением и скандалами

История Майкла Джексона — это сочетание большого творческого влияния и драматических противоречий. С одной стороны, он навсегда изменил музыку, танец и шоу-бизнес, а его рекорд "Грэмми" 28 февраля 1984 года стал символом пика карьеры. А с другой — его жизнь и смерть оставили после себя много вопросов, домыслов и судебных споров.

Сейчас фигура Джексона существует между двумя крайностями: легендой поп-культуры и героем самых громких скандалов современности. Именно эта противоречивость делает его историю одной из самых обсуждаемых в мировой истории шоу-бизнеса.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, собака безупречно выполнила "лунную походку" и стала звездой сети.