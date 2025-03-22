"Майкл бы оценил": собака безупречно выполнила "лунную походку" и стала звездой сети (видео)

Пользователи в сети похвалили четверолапого за точное исполнение легендарного танца Майкла Джексона. Некоторые из комментаторов добавляют, что покойный король поп-музыки мог бы гордиться таким исполнением.

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Владелица добермана включила видео со знаменитым танцем Майкла Джексона под названием "Лунная походка", которую увидел ее четвероногий любимец и пытался точно повторить все движения за королем поп-музыки. Курьезное видео с действиями собаки обнародовал развлекательный портал ViralHog на Youtube.

На кадрах можно заметить, как собака замечает движения легендарного музыканта и пытается их воспроизвести. Сначала доберман делает оборот вокруг своей оси, а затем движется назад, имитируя танец "Лунная походка".

Впоследствии пес подходит и смотрит за действиями поп-звезды, снова делает поворот и после передней лапой делает "удар". Затем доберман имитирует "пение", поднимаясь на передние лапы и имитирует движения Майкла Джексона во время исполнения песни.

В комментариях к видео юзеры очень обрадовались тому, как доберман повторял движения короля поп-музыки. Один из пользователей написал, что Майкл бы "оценил движения добермана", а второй пользователь пишет, что танец собаки "улучшил его настроение".

"Вот поэтому я люблю доберманов, потому что доберманы — это любовь!" — написала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что собака показала свои навыки "ремонтника". Большинство корреспондентов советовали всем компаниям задуматься о приеме на работу таких "преданных и незаменимых работников" как четвероногие.

Впоследствии стало известно, какие собаки подойдут трудоголикам. По словам специалиста Уилла Атертона, этих собак стоит заводить тем, кто много времени проводят вне дома.