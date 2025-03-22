"Майкл би оцінив": собака бездоганно виконав "місячну ходу" та став зіркою мережі (відео)

Користувачі в мережі похвалили чотирилапого за точне виконання легендарного танцю Майкла Джексона. Деякі з коментаторів додають, що покійний король попмузики міг би гордитися таким виконанням.

Related video

Власниця добермана ввімкнула відео зі знаменитим танцем Майкла Джексона під назвою "Місячна хода", яку побачив її чотирилапий улюбленець та намагався точно повторити всі рухи за королем попмузики. Курйозне відео з діями собаки оприлюднив розважальний портал ViralHog на Youtube.

На кадрах можна помітити, як собака помічає рухи легендарного музиканта та намагається їх відтворити. Спочатку доберман робить оберт довкола своєї осі, а згодом рухається назад, імітуючи танок "Місячна хода".

Згодом пес підходить та дивитися за діями поп-зірки, знову робить поворот і після передньою лапою робить "удар". Потім доберман імітує "спів", підіймаючись на передні лапи та імітує рухи Майкла Джексона під час виконання пісні.

В коментарях до відео юзери дуже втішилися тим, як доберман повторював рухи короля поп-музики. Один з користувачів написав, що Майкл би "оцінив рухи добермана", а другий користувач пише, що танок собаки "покращив його настрій".

"Ось тому я люблю доберманів, бо добермани — це любов!" — написала одна з користувачок.

Раніше повідомлялося, що собака споказав свої навички "ремонтника". Більшість дописувачів радили всім компаніям задуматися про прийом на роботу таких "відданих і незамінних працівників" як чотирилапі.

Згодом стало відомо, які собаки підійдуть трудоголікам. За словами фахівця Вілла Атертона, цих собак варто заводити тим, хто багато часу проводять не вдома.