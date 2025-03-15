"Улюблена робота": собака стала зіркою мережі, показавши навички "ремонтника" (відео)
Користувачі в мережі позитивно відгукнулися на те, як собака якісно "виконує свою роботу". Більшість дописувачів радили всім компаніям задуматися про прийом на роботу таких "відданих і незамінних працівників" як чотирилапі.
Собака з кличкою "Міс Пеппер Поттс" стала відомою у мережі завдяки тому, що допомогає працівникам одного з департаментів із захисту довкілля в США демонтувати паркан, який захищає природу від весняних паводків. Кумедне відео розмістив розважальний портал ViralHog в Youtube.
Власник cобаки Томас Перез зафільмував роботу своєї улюблениці під час демонтажу паркану для зупинки мулу в районах, де навесні часто трапляються паводки. Екологічні підрозділи США давно використовують такі "плівчасті загородження" для захисту довколишнього середовища.
На відео можна побачити, як чотирилапа активно "демонтує" паркан, після чого повертається у бік господаря на знак схвалення. Після команди власника, що Міс Пеппер Поттс може продовжувати, собака виконує свою роботу, знімаючи плівкове покриття.
"Вона любить допомагати команді з захисту довкілля демонтовувати паркан для зупинки мулу", — йдеться в описі до відеоролика.
В коментарях до ролика, дописувачі відзначили, що ентузіазм собаки помітно неозброєним оком. Найчастіше користувачі відповідали на оприлюднений ролик наступним чином:
- "Собаки — найкращі у світі працівники";
- "Великому бізнесу варто задуматися, аби почати брати на роботу таких робітників";
- "Це — її улюблена робота, безсумнівно";
- "Мій пес теж допомагає мені на будівництві. Кращого помічника годі й шукати!";
- "Місіс Пеппер Поттс явно знає, що робить. Сподіваюся, їй віддячать після зміни належним чином!".
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