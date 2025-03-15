"Улюблена робота": собака стала зіркою мережі, показавши навички "ремонтника" (відео)

Користувачі в мережі позитивно відгукнулися на те, як собака якісно "виконує свою роботу". Більшість дописувачів радили всім компаніям задуматися про прийом на роботу таких "відданих і незамінних працівників" як чотирилапі.

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Собака з кличкою "Міс Пеппер Поттс" стала відомою у мережі завдяки тому, що допомогає працівникам одного з департаментів із захисту довкілля в США демонтувати паркан, який захищає природу від весняних паводків. Кумедне відео розмістив розважальний портал ViralHog в Youtube.

Власник cобаки Томас Перез зафільмував роботу своєї улюблениці під час демонтажу паркану для зупинки мулу в районах, де навесні часто трапляються паводки. Екологічні підрозділи США давно використовують такі "плівчасті загородження" для захисту довколишнього середовища.

На відео можна побачити, як чотирилапа активно "демонтує" паркан, після чого повертається у бік господаря на знак схвалення. Після команди власника, що Міс Пеппер Поттс може продовжувати, собака виконує свою роботу, знімаючи плівкове покриття.

"Вона любить допомагати команді з захисту довкілля демонтовувати паркан для зупинки мулу", — йдеться в описі до відеоролика.

В коментарях до ролика, дописувачі відзначили, що ентузіазм собаки помітно неозброєним оком. Найчастіше користувачі відповідали на оприлюднений ролик наступним чином:

"Собаки — найкращі у світі працівники";

"Великому бізнесу варто задуматися, аби почати брати на роботу таких робітників";

"Це — її улюблена робота, безсумнівно";

"Мій пес теж допомагає мені на будівництві. Кращого помічника годі й шукати!";

"Місіс Пеппер Поттс явно знає, що робить. Сподіваюся, їй віддячать після зміни належним чином!".

Раніше повідомлялося, як у Флориді кур'єр не зміг доставити замовлення через величезну рептилію. Клієнтка здивувалася тому, що на порозі замість кур'єра поліцейського і той розповів, що 2,5-метровий плазун не пропускав працівника служби доставки.

Згодом стало відомо, як чоловік був шокований заняттями свого пса, коли повернувся додому. У вірусному ролику господар домашнього улюбленця відчиняє двері свого будинку в надії, що песик прийде до нього, але той займався чимось іншим.