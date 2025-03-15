Чоловік повернувся додому, але не був готовий до того, чим займається його пес (фото)

У вірусному ролику господар домашнього улюбленця відчиняє двері свого будинку в надії, що песик прийде до нього, але той займався чимось іншим.

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Чоловік з Нью-Йорка, США, залишив свого пса Магнуса одного на кілька хвилин, аби відлучитися у справах. Те, що він побачив, коли повернувся, "важко передати словами". Німа сцена змусила інтернет-користувачів заціпеніти від здивування.

"Я очікував, що Магнус прибіжить до вхідних дверей, але натомість він лежав напівсонним на дивані, ніби щойно відмотав 16-годинну зміну, працюючи на заводі", — розповів Браян Бенсон в інтерв'ю виданню Newsweek.

Німа сцена

У вірусному ролику, опублікованому в TikTok, господар домашнього улюбленця відчиняє двері свого будинку в надії, що песик прийде привітати його, але той займався чимось іншим. Коли чоловік зайшов до вітальні, то побачив, що лабрадор лежить на дивані животом догори з висолопленим язиком.

Власник застав свого пса за цікавим заняттям Фото: TikTok

"Мене не було лише близько години. Я поняття не маю, що саме сталося… Зазвичай він хороший хлопчик. Чи варто взагалі питати? Що б ви зробили, якби знайшли таке?" — йдеться в описі.

Пояснення ветеринарів

Ветеринари кажуть, що собаки можуть спати від 18 до 20 годин на добу. Необхідний час для сну залежить від багатьох факторів: віку, породи, стану здоров'я, рівня активності та раціону. Якщо песик відпочиває на спині, відкривши живота, це означає, що він вам повністю довіряє.

Реакція глядачів

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і наразі зібрало понад 19,3 мільйона переглядів і 1,2 мільйона вподобайок.

Один з користувачів прокоментував побачене: "Я не можу повірити, що ви підійшли так близько, а він навіть не поворухнувся";

Інший почав жартувати: "Чувак щойно відпрацював 40 годин, не враховуючи понаднормових. Він виснажений""

"Він живе своїм таємним життям, коли тебе немає вдома", — додав наступний глядач.

Нагадаємо, одна жінка заради розваги вирішила зробити своїм собакам ДНК-тест, однак результат виявися зовсім не таким, як вона очікувала. Спочатку хазяйка зробила експертизу для Магнолії, чистокровного американського пітбультер'єра, а потім і для Олів — метиса американського стаффордширського бультер'єра та пітбуля.