Мужчина вернулся домой, но не был готов к тому, чем занимается его пес (фото)

В вирусном ролике хозяин домашнего любимца открывает дверь своего дома в надежде, что песик прибежит к нему, но тот занимался чем-то другим.

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Мужчина из Нью-Йорка, США, оставил своего пса Магнуса одного на несколько минут, чтобы отлучиться по делам. То, что он увидел, когда вернулся, "трудно передать словами". Немая сцена заставила интернет-пользователей оцепенеть от удивления.

"Я ожидал, что Магнус прибежит к входной двери, но вместо этого он лежал полусонным на диване, будто только что отмотал 16-часовую смену, работая на заводе", — рассказал Брайан Бенсон в интервью изданию Newsweek.

Немая сцена

В вирусном ролике, опубликованном в TikTok, хозяин домашнего любимца открывает дверь своего дома в надежде, что песик придет поприветствовать его, но тот занимался чем-то другим. Когда мужчина зашел в гостиную, то увидел, что лабрадор лежит на диване животом вверх с высунутым языком.

Владелец застал своего пса за интересным занятием Фото: TikTok

"Меня не было всего около часа. Я понятия не имею, что именно произошло... Обычно он хороший мальчик. Стоит ли вообще спрашивать? Что бы вы сделали, если бы нашли такое?" — говорится в описании.

Объяснения ветеринаров

Ветеринары говорят, что собаки могут спать от 18 до 20 часов в сутки. Необходимое время для сна зависит от многих факторов: возраста, породы, состояния здоровья, уровня активности и рациона. Если песик отдыхает на спине, открыв живот, это означает, что он вам полностью доверяет.

Реакция зрителей

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях и сейчас собрало более 19,3 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.

Один из пользователей прокомментировал увиденное: "Я не могу поверить, что вы подошли так близко, а он даже не пошевелился";

Другой начал шутить: "Чувак только что отработал 40 часов, не считая сверхурочных. Он измотан".

"Он живет своей тайной жизнью, когда тебя нет дома", — добавил следующий зритель.

Напомним, одна женщина ради развлечения решила сделать своим собакам ДНК-тест, однако результат оказался совсем не таким, как она ожидала. Сначала хозяйка сделала экспертизу для Магнолии, чистокровного американского питбультерьера, а затем и для Олив — метиса американского стаффордширского бультерьера и питбуля.