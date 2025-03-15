"Любимая работа": собака стала звездой сети, показав навыки "ремонтника" (видео)

Пользователи в сети положительно отозвались на то, как собака качественно "выполняет свою работу". Большинство авторов советовали всем компаниям задуматься о приеме на работу таких "преданных и незаменимых работников" как четвероногие.

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Собака по кличке "Мисс Пеппер Поттс" стала известной в сети благодаря тому, что помогает работникам одного из департаментов по защите окружающей среды в США демонтировать забор, который защищает природу от весенних паводков. Забавное видео разместил развлекательный портал ViralHog в Youtube.

Владелец собаки Томас Перес снял работу своей любимицы во время демонтажа забора для остановки ила в районах, где весной часто случаются паводки. Экологические подразделения США давно используют такие "пленочные заграждения" для защиты окружающей среды.

На видео можно увидеть, как четвероногая активно "демонтирует" забор, после чего поворачивается в сторону хозяина в знак одобрения. После команды владельца, что Мисс Пеппер Поттс может продолжать, собака выполняет свою работу, снимая пленочное покрытие.

"Она любит помогать команде по защите окружающей среды демонтировать забор для остановки ила", — говорится в описании к видеоролику.

В комментариях к ролику, корреспонденты отметили, что энтузиазм собаки заметно невооруженным глазом. Чаще всего пользователи отвечали на обнародованный ролик следующим образом:

"Собаки — лучшие в мире работники";

"Большому бизнесу стоит задуматься, чтобы начать брать на работу таких работников";

"Это — ее любимая работа, несомненно";

"Мой пес тоже помогает мне на стройке. Лучшего помощника не найти!";

"Миссис Пеппер Поттс явно знает, что делает. Надеюсь, ее отблагодарят после смены должным образом!".

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