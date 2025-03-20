Ліниві та люблять поспати: фахівець розповів, які собаки підійдуть трудоголікам (фото, відео)

За словами фахівця Вілла Атертона, цих собак варто заводити тим, хто багато часу проводять не вдома.

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Для багатьох любителів собак залишати свого пухнастого друга вдома одного може бути складно, адже тварина може сумувати за господарем та сильно гавкати. Фахівець з поведінки собак Вілл Атертон розповідає, яку породу варто заводити трудоголікам і тим, хто рідко буває вдома.

"Якщо ви знаєте, що вас не буде вдома тривалий час протягом дня, слід вибрати певну породу, яка добре підходить для цього", — радить він.

Які породи собак легко переносять самотність

Найкращі друзі для трудоголіків — грейхаунд. Попри свою "швидку" репутацію, ці собаки напрочуд ліниві. Їм не потрібно багато вправ — хорта достатньо вигуляти вранці та ввечері, а весь інший час вони можуть відпочивати.

Ще один чудовий варіант — англійський бульдог. Як і хорти, представники цієї породи люблять відпочивати та не вимагають багато вправ.

Бульдоги спокійні та не проти, якщо їх залишати одних вдома. Ці собаки можуть спати більшу частину дня, що робить їх ідеальними для людей із щільним робочим графіком.

Для тих, хто віддає перевагу великим або гігантським породам, Вілл Атертон пропонує бульмастифа. Вони за своєю природою незалежні. Тому коли господар виходить із дому, це означає, що у собаки буде робота — доглядати майно.

Бассет-хаунд зі спокійним характером — одна з самодостатніх порід собак. Вони проводять більшу частину дня уві сні і із задоволенням лінуються, чекаючи на повернення своїх господарів. Представники цієї породи чарівні, терплячі та стримані, що робить їх прекрасними друзями для зайнятих людей.

Акіта — мисливська собака, яка відома своєю незалежністю. Ця вольова, безстрашна тварина любить залишатись одна, однак слід врахувати, що їм потрібна рання соціалізація.

Чау-чау відомі своєю низькою тривожністю. Це означає, що вони не будуть надто засмучуватись, якщо залишаться вдома одні.

Нагадаємо, нещодавно індійський кінолог і собаківник Сатіш із міста Бенгалуру придбав найдорожчого собаку у світі за рекордну суму — 500 млн рупій (понад 240 млн гривень). Унікальний вихованець на прізвисько Кадабомба Окамі є гібридом вовка і кавказької вівчарки, що робить його першим у світі собакою такого роду.

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