Цих собак найлегше дресувати: експерт назвав найрозумніші породи (фото)

Ці породи енергійні, тому їм потрібно багато займатись фізичними та розумовими вправами.

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Коли люди заводять собак, їм важливо, наскільки вона розумна та легко піддається дресуванню. Фахівчиня з поведінки та дресування собак Дон Ковелл розповіла Еxpress про найбільш здібних порід собак, додавши, що не найголовніше. За її словами, найрозумнішими є саме собаки-пастухи, однак не завжди вони є найкращими домашніми улюбленцями.

Топ найрозумніших собак, які добре піддаються дресуванню

Бордер-коллі зазвичай заводили для випасу овець. За словами експертки, ця порода відома своєю безмежною енергією, швидкістю навчання та розумом.

Німецька вівчарка — чудовий варіант для збройних сил, поліції та служби безпеки, також часто їх використовують як собак-поводирів. Ця порода собак може бути чудовим другом. Однак їм потрібна велика кількість розумових та фізичних вправ, зазначила Дон Ковеллі.

Німецька вівчарка Фото: Pexels

Шотландська вівчарка вважається дуже працьовитою породою та легко піддається дресуванню. Їхня спритність та слухняність подобається господарям.

Шотландська вівчарка

Пуделі дуже розумні, швидко реагують на людські емоції та адаптуються до різноманітних мов. Вони легко навчаються та освоюють нові трюки, додала експертка.

Пудель Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Доберман-пінчер — чудовий захисник, відомий своєю відданістю та безстрашністю. На думку фахівчині, це чудовий друг, ласкавий та слухняний. Також ця порода собак використовується в поліції, армії та для терапії.

Доберман-пінчер Фото: Getty

Ротвейлери — природжені охоронці. Вони використовувались спочатку для випасання худоби, однак згодом їх почали також залучати для роботи в армії, поліції та на митниці, розповіла експертка

Ротвейлер

Золотисті ретривери відомі як доброзичливі та віддані вихованці, які можуть похвалитися чудовим інтелектом. Раніше вони цінувались як мисливські собаки. Представники цієї породи собак, зазначила фахівчиня, легко піддаються тренуванню, а завдяки м'якому характеру ця порода відмінно підходить для терапевтичної роботи.

Золотистий ретривер

Австралійська вівчарська собака має цікавий характер, безмежну розумову та фізичну енергію. Тому власники повинні займатись з нею розумовими та фізичними вправами.

Австралійська вівчарська собака

Раніше ветеринар Амір Анварі розповідав про декілька порід собак, які відомі своїми інстинктами захисника. Ці тварини точно зможуть захистити будинок господаря та його мешканців.

Доктор ветеринарної медицини Джеррі Кляйн розповідав про найшвидші породи собак. Вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.