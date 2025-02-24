Эти породы энергичны, поэтому им нужно много заниматься физическими и умственными упражнениями.

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Когда люди заводят собак, им важно, насколько она умная и легко поддается дрессировке. Специалист по поведению и дрессировке собак Дон Ковелл рассказала Ехргеѕѕ о самых способных породах собак, добавив, что не самое главное. По ее словам, самыми умными являются именно собаки-пастухи, однако не всегда они являются лучшими домашними любимцами.

Топ самых умных собак, которые хорошо поддаются дрессировке

Бордер-колли обычно заводили для выпаса овец. По словам эксперта, эта порода известна своей безграничной энергией, скоростью обучения и умом.

Немецкая овчарка — отличный вариант для вооруженных сил, полиции и службы безопасности, также часто их используют в качестве собак-поводырей. Эта порода собак может быть отличным другом. Однако им требуется большое количество умственных и физических упражнений, отметила Дон Ковелли.

Немецкая овчарка Фото: Pexels

Шотландская овчарка считается очень трудолюбивой породой и легко поддается дрессировке. Их ловкость и послушание нравится хозяевам.

Шотландская овчарка

Пудели очень умные, быстро реагируют на человеческие эмоции и адаптируются к различным языкам. Они легко обучаются и осваивают новые трюки, добавила эксперт.

Пудель Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Доберман-пинчер — замечательный защитник, известный своей преданностью и бесстрашием. По мнению специалиста, это замечательный друг, ласковый и послушный. Также эта порода собак используется в полиции, армии и для терапии.

Доберман-пинчер Фото: Getty

Ротвейлеры — прирожденные охранники. Они использовались сначала для выпаса скота, однако впоследствии их начали также привлекать для работы в армии, полиции и на таможне, рассказала эксперт

Ротвейлер

Золотистые ретриверы известны как дружелюбные и преданные питомцы, которые могут похвастаться превосходным интеллектом. Ранее они ценились как охотничьи собаки. Представители этой породы собак, отметила специалист, легко поддаются тренировке, а благодаря мягкому характеру эта порода отлично подходит для терапевтической работы.

Золотистый ретривер

Австралийская овчарка имеет интересный характер, безграничную умственную и физическую энергию. Поэтому владельцы должны заниматься с ней умственными и физическими упражнениями.

Австралийская овчарка

Ранее ветеринар Амир Анвари рассказывал о нескольких породах собак, которые известны своими инстинктами защитника. Эти животные точно смогут защитить дом хозяина и его жителей.

Доктор ветеринарной медицины Джерри Кляйн рассказывал о самых быстрых породах собак. Они энергичны и требуют много физических нагрузок.