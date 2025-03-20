Ленивые и любят поспать: специалист рассказал, какие собаки подойдут трудоголикам (фото, видео)

По словам специалиста Уилла Атертона, этих собак стоит заводить тем, кто много времени проводят вне дома.

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Для многих любителей собак оставлять своего пушистого друга дома одного может быть сложно, ведь животное может скучать по хозяину и сильно лаять. Специалист по поведению собак Уилл Атертон рассказывает, какую породу стоит заводить трудоголикам и тем, кто редко бывает дома.

"Если вы знаете, что вас не будет дома длительное время в течение дня, следует выбрать определенную породу, которая хорошо подходит для этого", — советует он.

Какие породы собак легко переносят одиночество

Лучшие друзья для трудоголиков — грейхаунд. Несмотря на свою "быструю" репутацию, эти собаки на удивление ленивы. Им не нужно много упражнений — борзую достаточно выгулять утром и вечером, а все остальное время они могут отдыхать.

Еще один отличный вариант — английский бульдог. Как и борзые, представители этой породы любят отдыхать и не требуют много упражнений.

Бульдоги спокойны и не против, если их оставлять одних дома. Эти собаки могут спать большую часть дня, что делает их идеальными для людей с плотным рабочим графиком.

Для тех, кто отдает предпочтение крупным или гигантским породам, Уилл Атертон предлагает бульмастифа. Они по своей природе независимы. Поэтому когда хозяин выходит из дома, это означает, что у собаки будет работа — присматривать за имуществом.

Бассет-хаунд со спокойным характером — одна из самодостаточных пород собак. Они проводят большую часть дня во сне и с удовольствием ленятся, ожидая возвращения своих хозяев. Представители этой породы очаровательны, терпеливы и сдержанны, что делает их прекрасными друзьями для занятых людей.

Акита — охотничья собака, которая известна своей независимостью. Это волевое, бесстрашное животное любит оставаться одно, однако следует учесть, что им нужна ранняя социализация.

Чау-чау известны своей низкой тревожностью. Это означает, что они не будут слишком расстраиваться, если останутся дома одни.

Напомним, недавно индийский кинолог и собаковод Сатиш из города Бенгалуру приобрел самую дорогую собаку в мире за рекордную сумму — 500 млн рупий (более 240 млн гривен). Уникальный питомец по кличке Кадабомба Оками является гибридом волка и кавказской овчарки, что делает его первой в мире собакой такого рода.

Недавно эксперт назвал самые умные породы собак. Эти животные энергичные, поэтому им нужно много заниматься физическими и умственными упражнениями.