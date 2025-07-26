"Майкл жив": мужчина изобразил легендарный танец короля поп-музыки в шоу теней (видео)
Один юноша записал видео, на котором показал необычный театр теней в своей комнате. Благодаря плавным и точным движениям своих рук, ему полностью удалось воспроизвести танцевальные движения покойного короля поп-музыки Майкла Джексона.
В сети этот танец теней вызвал поток одобрительных отзывов в адрес юноши, который снял свой перформанс и выложил на одном из форумов Reddit.
Кадры с театром теней юноши стали популярными в Reddit, собрав более 33 тыс. реакций. В начале видео видно, как юноша направляет свои руки напротив стены с подсветкой, где начинает создавать театр теней.
Далее молодой человек активно воспроизводит движения Майкла Джексона под песню "Smooth Criminal", воспроизводя танцевальные элементы с выступления американского поп идола. Вероятно, иллюзионист использовал несколько элементов из известного видеоролика музыканта с одноименным названием.
Правой рукой юноша держал в реках небольшой кусок прямоугольного типа, создавая на тенях голову и туловище танцора. Благодаря левой руке, герой ролика демонстрировал танцы и повороты ногами.
Сейчас точно остается неизвестным локацию и время съемок данного ролика. Автор поста, который выложил это видео, не уточнил никаких деталей относительно юноши и его умений.
Реакция соцсетей
В комментариях к этому видео, пользователи выразили восхищение увиденными кадрами и точностью воплощения. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:
- "Идеально. Все, как и делал Майкл";
- "Мужик, ты талантлив. Спасибо за это";
- "Самая крутая вещь, которую видел здесь на Reddit";
- "Когда Майкл не покинул нас, он до сих пор жив, до сих пор с нами";
- "Божественно, просто шикарно. Спасибо, чувак!".
Ранее Фокус сообщал, что племянник Майкла Джексона сыграл своего дядю в байопике. И режиссер, и продюсер отмечают удивительное сходство Джаафара с Майклом Джексоном.
Впоследствии стало, как собака безупречно исполнила "лунную походку". Некоторые из комментаторов добавляют, что покойный король поп-музыки мог бы гордиться таким исполнением.