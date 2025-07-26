"Майкл живий": чоловік зобразив легендарний танець короля попмузики у шоу тіней (відео)

Один юнак записав відео, на якому показав незвичний театр тіней у своїй кімнаті. Завдяки плавним і точним рухам своїх рук, йому повністю вдалося відтворити танцювальні рухи покійного короля попмузики Майкла Джексона.

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В мережі цей танок тіней викликав потік схвальних відгуків на адресу юнака, який зняв свій перформанс і виклав на одному з форумів Reddit.

Кадри з театром тіней юнака стали популярними в Reddit, зібравши понад 33 тис. реакцій. На початку відео видно, як юнак направляє свої руки навпроти стіни з підсвіткою, де починає створювати театр тіней.

Далі молодик активно відтворює рухи Майкла Джексона під пісню "Smooth Criminal", відтворюючи танцювальні елементи з виступу американського поп ідола. Ймовірно, ілюзіоніст використав кілька елементів з відомого відеоролика музиканта з однойменною назвою.

Правою рукою юнак тримав у ріках невеличкий шматок прямокутного типу, створюючи на тінях голову та тулуб танцюриста. Завдяки лівиці, герой ролика демонстрував танці та повороти ногами.

Наразі точно залишається невідомим локацію та час знімання даного ролика. Автор посту, який виклав це відео, не уточнив ніяких деталей щодо юнака та його вмінь.

Реакція соцмереж

В коментарях до цього відео, користувачі висловили захоплення побаченими кадрами та точністю втілення. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Ідеально. Все, як і робив Майкл";

"Чоловіче, ти — талант. Дякую за це";

"Найкрутіша річ, яку бачив тут на Reddit";

"Коли Майкл не покинув нас, він досі живий, досі з нами";

"Божественно, просто шикарно. Дякую, чуваче!".

Раніше Фокус повідомляв, що небіж Майкла Джексона зіграв свого дядька в байопіку. І режисер, і продюсер відзначають дивовижну схожість Джаафара з Майклом Джексоном.

Згодом стало, як собака бездоганно виконав "місячну ходу". Деякі з коментаторів додають, що покійний король попмузики міг би гордитися таким виконанням.