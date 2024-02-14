Схожість вражає: племінник Майкла Джексона зіграв свого дядька в біографічному фільмі (фото)

І режисер, і продюсер відзначають дивовижну схожість Джаафара з Майклом Джексоном.

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Племінник поп-зірки Майкла Джексона Джаафар Джексон — реінкарнація свого дядька. Це видно на кадрах із фільму Антуана Фукуа "Майкл". Довгоочікуваний біографічний фільм про "Короля поп-музики" від Lionsgate і Universal вийде в кінотеатрах 18 квітня 2025 року, повідомляє New York Post.

"У Джафара кожен погляд, кожна нота, кожен танцювальний рух — це Майкл. Він втілює Майкла так, як не зміг би жоден інший актор", — сказав оскароносний продюсер Грем Кінг.

На знімку Джаафар одягнений в ансамбль, схожий на той, який носив Джексон під час свого виступу на 12-й щорічній церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 1995 року.

На фотографії, опублікованій 13 лютого в Instagram, 27-річний Джаафар приголомшив фанатів схожістю з королем поп-музики. Він перевтілився в Джексона, одягнувши майку з V-подібним вирізом, білосніжну сорочку на ґудзиках і чорні штани. Його волосся зібране у фірмовий низький хвіст, як у Майкла.

Цей момент являє собою відтворення виконання Джексоном пісні "Man in the Mirror" з його світового турне "Dangerous" 1992-1993 років.

58-річний кінорежисер і продюсер Антуан Фукуа сказав, що багато хто з людей, які працювали над фільмом, працювали з Джексоном під час його кар'єри.

"Для цього проєкту ми зібрали неймовірну команду художників — зачіски та грим, костюми, операторська робота, хореографія, освітлення і все — і дехто з тих, хто знав Майкла і працював з ним, возз'єдналися для цього фільму. Але найголовніше, що Джаафар втілює Майкла. Це виходить за рамки фізичної схожості. Це дух Майкла, який проявляється чарівним чином. Ви повинні відчути це, щоб повірити в це", — зазначив Фукуа.

У фільмі також знімалися 54-річний Колман Домінго в ролі батька Майкла Джо Джексона, 53-річна Ніа Лонг у ролі його матері Кетрін Джексон і 36-річний Майлз Теллер у ролі його давнього менеджера Джона Бранки.

"Майкл представить глядачам захопливий і чесний образ блискучої, але складної людини, яка стала відомою в усьому світі як король поп-музики. У фільмі представлено його тріумфи і трагедії в епічному, кінематографічному масштабі — від його людського боку і особистої боротьби до його незаперечного творчого генія, відображеного в його найбільш знакових виступах. Як ніколи раніше, глядачі зможуть поглянути зсередини на одного з найвпливовіших і найноваторськіших артистів, яких будь-коли знав світ", — ідеться в прес-релізі фільму.

Продюсерами фільму також є співрозпорядники маєтку Майкла Джексона Бранка і Джон Макклейни.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що Зендая в золотій сукні з'явилася на прем'єрі фільму "Дюна: Частина друга". Зірка з'явилася в ефектному образі на прем'єрі в Парижі разом із Тімоті Шаламе. І затьмарила інших гостей.