Майкл Джексон: його тріумф "Греммі", загадкова смерть і звинувачення в насиллі (фото)

28 лютого 1984 року увійшло в історію музики як тріумфальний день Майкла Джексона. Саме цього дня на 26-й церемонії премії "Греммі" у Лос-Анджелесі він встановив рекорд за кількістю нагород, отриманих одним артистом за вечір.

Успіх був пов’язаний насамперед із феноменальним альбомом "Thriller", який уже тоді став світовою сенсацією. Подія закріпила статус Джексона як "короля попмузики", але водночас започаткувала міфологію навколо його постаті — від захоплення до скандалів і теорій змови після смерті.

Рекорд "Греммі", що увійшов в історію

26-та церемонія вручення "Греммі" відбулася 28 лютого 1984 року в Shrine Auditorium. Майкл Джексон отримав вісім статуеток — абсолютний рекорд на той момент. Він мав 12 номінацій і виграв нагороди, зокрема за "Альбом року" ("Thriller") та "Запис року" ("Beat It").

Цей тріумф став безпрецедентним: Джексон став першим артистом, який здобув вісім "Греммі" за одну ніч. Загалом за кар’єру він отримав 15 нагород Американської академії звукозапису, але саме 1984-й став піком його впливу.

Альбом "Thriller" на той час уже був найпродаванішим у світі й назавжди змінив поп-музику, кліп-культуру та шоу-бізнес. Успіх Джексона символізував нову епоху глобальної музичної індустрії, де відео, сценічні постановки й маркетинг стали не менш важливими, ніж самі пісні.

Легендарний артист Майкл Джексон Фото: Bridenstine

Смерть, що породила теорії змови

Попри успіх, життя артиста завершилося трагічно. 25 червня 2009 року Майкл Джексон помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Офіційною причиною стала гостра інтоксикація анестетиком пропофолом у поєднанні з іншими седативними препаратами.

Слідство встановило, що препарат ввів особистий лікар співака Конрад Мюррей, який був визнаний винним у непредумисному вбивстві та засуджений до тюремного ув’язнення.

Однак обставини смерті спричинили хвилю конспірологічних теорій. Серед них — версії про змову фармацевтичних компаній, бізнес-конфлікти або навіть інсценування смерті. Частково це пояснюється суперечливими деталями справи: лікар застосовував потужний анестетик поза медичним закладом, а сам артист страждав від безсоння й залежності від ліків.

Деякі адвокати захисту навіть висували версію самогубства, хоча суд її не підтвердив. У масовій культурі смерть Джексона стала символом темного боку слави — залежності, тиску індустрії та ізоляції суперзірки.

Майкл Джексон з дочкою Фото: The Hollywood Vampires

Скандальний фільм і нова хвиля звинувачень

Через десять років після смерті артиста його ім’я знову опинилося в центрі скандалу. У 2019 році вийшов документальний фільм "Leaving Neverland" ("Покидаючи Неверленд") режисера Дена Ріда. Стрічка розповідає історії двох чоловіків — Вейда Робсона та Джеймса Сейфчака, які заявили, що в дитинстві зазнали сексуального насильства з боку співака.

Прем’єра на фестивалі Sundance викликала глобальний резонанс. Після виходу фільму розгорілися палкі дискусії: частина громадськості закликала бойкотувати музику Джексона, інші вважали стрічку однобокою.

Родина артиста категорично відкинула звинувачення і подала позов проти телеканалу HBO, назвавши фільм наклепом. У відповідь з’явилися й документальні роботи, що захищають Джексона та намагаються спростувати свідчення обвинувачів.

Слід зазначити, що ще за життя співак уже стикався з подібними звинуваченнями (1993 і 2003 роки), але кримінальні справи не завершилися обвинувальним вироком. Саме тому тема досі залишається однією з найсуперечливіших у поп-культурі.

Наомі Кемпбелл і Майкл Джексон Фото: Naomi Campbell/Instagram

Спадщина між генієм і скандалами

Історія Майкла Джексона — це поєднання великого творчого впливу й драматичних суперечностей. З одного боку, він назавжди змінив музику, танець і шоу-бізнес, а його рекорд "Греммі" 28 лютого 1984 року став символом піку кар’єри. А з іншого — його життя і смерть залишили по собі багато запитань, домислів і судових суперечок.

Зараз постать Джексона існує між двома крайнощами: легендою поп-культури та героєм найгучніших скандалів сучасності. Саме ця суперечливість робить його історію однією з найбільш обговорюваних у світовій історії шоу-бізнесу.

