58-річна Джанет Джексон розповіла, як живе без знаменитого брата (фото)

Майкл Джексон помер від зупинки серця, спричиненої передозуванням лікарськими препаратами. Його молодша сестра Джанет поклала всю провину за те, що трапилося, на доктора Конрада Мюррея.

Related video

Американська співачка, танцівниця і продюсерка Джанет Джексон 24 липня в інтерв'ю ВВС розповіла про те, як вона справляється з втратою свого покійного брата, короля попмузики, Майкла Джексона через 15 років після його смерті.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років унаслідок зупинки серця, спричиненої передозуванням хірургічного анестетика пропофолу.

58-річна зірка згадала їхню спільну роботу над альбомом Scream 1995 року, який став першим великим релізом Майкла після звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми, що були висунуті 1993 року та мали значний вплив на його життя й кар'єру.

Володарка премії "Греммі", яка наразі перебуває в турі Together Again, виконує пісню на концерті, супроводжуючи відеозаписом з покійним братом. Джанет зізналася, що навіть через багато років їй складно "слухати його щовечора, бачити його, згадувати нас" і водночас усвідомлювати, що його більше немає поруч.

Джанет Джексон зі своїм знаменитим братом Майклом Фото: instagram.com/janetjackson

Артистка пригадала, як разом із Майклом створили популярний трек: "Ми з Майком написали цю пісню в Нью-Йорку, в його квартирі". Джанет поділилася, що в той момент співак намагався відновити свою репутацію та кар'єру на тлі руйнівних звинувачень. У треку Майкл висловив своє розчарування у зв'язку з наслідками звинувачень і висвітленням цієї проблеми в ЗМІ. У тексті пісні були такі слова: "Я втомився від несправедливості, я втомився від схем. Твоя брехня огидна. Так що ж це означає, чорт забирай?"

Пісня посіла п'яте місце в Billboard Hot 100, протримавшись у чарті 17 тижнів, і отримала нагороду за найкраще музичне відео на церемонії вручення премії "Греммі" 1996 року. У чорно-білому музичному відео знамениті брат і сестра виступали разом, що, за словами Джанет, було складним процесом, оскільки керівники музичної індустрії, які брали участь у зйомках, прагнули розлучити їх.

"Це було важко — Майкл знімав ночами, я — вдень. Його звукозаписна компанія перекривала весь його знімальний майданчик, щоб я не могла бачити, що відбувається. Вони не хотіли, щоб я була на знімальному майданчику. Мені здавалося, що вони намагалися створити конкуренцію між нами. Це дійсно зачепило мене, тому що я відчувала, що я там веду з ним боротьбу, але я ж не билася з ним".

Раніше, 21 червня Фокус писав про те, що шимпанзе Майкла Джексона Бабблсу — 41 рік. У 1986 році Бабблса Майклу подарував голлівудський дресирувальник.