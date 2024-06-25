Шимпанзе Майкла Джексона Бабблсу — 41 рік: як живе колишній вихованець короля поп-музики (фото)

Шимпанзе народився в біомедичній лабораторії. У 1986 році Бабблса Майклу подарував голлівудський дресирувальник. Він з'являвся в телевізійних шоу, фільмах, музичних кліпах і навіть їздив зі співаком до Японії.

Домашній улюбленець Майкла Джексона шимпанзе на прізвисько Бабблс проживає своє найкраще життя в притулку для тварин у вражаючому віці 41 року, як стало відомо в день 15-ї річниці смерті короля поп-музики, повідомляє TMZ.

Знаменитого примата прихистили в Центрі людиноподібних мавп у Воучулі. Бабблс перебуває на заході свого життя, оскільки середня тривалість життя шимпанзе в неволі становить від 50 до 60 років. Директор заповідника Патті Реган розповіла журналістам, що Бабблс має в заповіднику багато свободи, включно з дослідженням тунелю, будівництвом гнізда під деревом, щоденним полуденним сном і навіть часом на малювання.

Так Бабблс виглядає зараз Фото: instagram.com/centerforgreatapes

Шимпанзе важить 180 фунтів, і його регулярно оглядає ветеринар, а також співробітники, які здійснюють догляд. Колишній вихованець покійного Джексона — доброзичливий шимпанзе, який добре спілкується з відвідувачами та іншими тваринами, оскільки знаменитий вихованець ніколи не зазнавав жорстокого поводження в минулому. У заповіднику періодично звучить музика Майкла, але кажуть, що Бабблсу це подобається не більше, ніж решті приматів, які там перебувають.

Інформація про примата з'явилася сьогодні. Цього дня виповнилося 15 років від дня смерті короля поп-музики, який помер 25 червня 2009 року від гострої інтоксикації пропофолом. У 1986 році мавпу Майклу подарував голлівудський дресирувальник.

Шимпанзе Майкла Джексона Бабблс Фото: Getty Images

За життя співака Бабблс часто з'являвся в телевізійних шоу, фільмах, музичних кліпах і навіть їздив зі співаком до Японії.

Маєток Майкла Джексона продовжував піклуватися про Бабблса протягом багатьох років після смерті співака. Пізніше, його адвокат і члени сім'ї часто приїжджали провідати вихованця зірки в заповідник.

Нагадаємо, 27 лютого Фокус писав про те, що син короля поп-музики Прінс Джексон був помічений на знімальному майданчику фільму про його легендарного батька Майкла.