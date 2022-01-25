Сестра Майкла Джексона розповіла про його знущання над нею

Через проблеми з вагою Джанет часто ставала об'єктом глузувань не тільки в пресі, а й із боку найближчих людей.

55-річна сестра Майкла Джексона Джанет у новому документальному фільмі "Джанет", прем'єра якого відбудеться 28 січня на каналах A&E та Lifetime у США, а також на каналах Sky Documentaries і NOW у Великій Британії 31 січня, поділиться з глядачами неприємними моментами з дитинства, коли її легендарний брат Майкл знущався з неї, повідомляє Daily Mail.

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Чотирьохгодинний документальний серіал, що знімався протягом п'яти років, приурочений до 40-річчя її першого альбому та включає архівні кадри з її дитинства, що раніше не публікувалися, а також домашні відео її життя в статусі матері: Джанет виховує п'ятирічного сина Ейссу Аль Мана.

Артистка завжди відчувала проблеми з вагою, яка постійно коливалася. За її словами, у дитинстві вона була пампушкою, і це стало причиною знущань із боку брата.

"Були часи, коли Майк дражнив мене і обзивав. "Свиня, кобила, шл***дра, або свиня, корова". Він сміявся з цього, і я теж сміялася, але десь усередині було боляче", – зізналася співачка.

[ + – ] Джанет і Майкл Джексони в дитинстві

За її словами, проблеми з вагою почалися в неї, коли вона отримала роль у ситкомі 1970-х "Гарні часи". У п'ятому сезоні вона грає Пенні, дівчинку, яку усиновлюють після того, як її покинула жорстока мати.

"Я емоційний їдок, тому, коли я відчуваю стрес або щось мене дійсно турбує, їжа мене заспокоює. Я знялася в "Гарних часах", і це стало початком проблем із вагою та того, як я дивлюся на себе. Я почала розвиватися фізіологічно в дуже юному віці, і мені перев'язували груди, щоб я виглядала більш плоскою", – згадує вона.

Джанет також говорить про те, що коли вона та Майкл, який помер у 2009 році у віці 50 років, стали дорослими, їхні шляхи практично розійшлися. Коли в 1993 році його вперше звинуватив у сексуальному насильстві над дітьми 13-річний Джордан Чендлер, який стверджував, що співак чіплявся до нього на його ранчо Neverland у Каліфорнії, Джексон сказала, що вона була спустошена та розсерджена через те, що їй довелося заплатити за це особисто.

"У нас свої окремі життя, і хоча він мій брат, це не мало до мене жодного стосунку. Але я хотіла бути поруч із ним, підтримувати його, наскільки це було можливо", – каже Джанет. Судовий процес було врегульовано в січні 1994 року з виплатою Чендлерам $23 млн.

Через секс-скандал у Джанет зірвалася угода з Coca-Cola, яка стала б найбільшою роботою з брендом у її кар'єрі:

"Коли про звинувачення в бік Майкла стало відомо, Coca-Cola сказала: "Ні, спасибі". Винна за асоціацією. Так вони це називають, правильно?".

Нагадаємо, після смерті Майкла Джексона Джанет звинуватила в тому, що сталося, його лікаря Конрада Мюррея.

Слідство встановило, що співак помер від передозування анестетиком пропофолом, і його смерть можна розглядати як вбивство. Мюррей був головним підозрюваним, тому що розпорядився виписати Джексону анестетик незадовго до смерті. Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в медичному центрі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.