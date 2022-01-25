Сестра Майкла Джексона рассказала о его издевательствах над ней

Из-за проблем с весом Джанет часто становилась объектом насмешек не только в прессе, но и со стороны самых близких людей.

55-летняя сестра Майкла Джексона Джанет в новом документальном фильме "Джанет", премьера которого состоится 28 января на каналах A&E и Lifetime в США, а также на каналах Sky Documentaries и NOW в Великобритании 31 января, поделится со зрителями неприятными моментами из детства, когда ее легендарный брат Майкл издевался над ней, сообщает Daily Mail.

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Четырехчасовой документальный сериал, снимавшийся в течение пяти лет, приурочен к 40-летию ее первого альбома и включает в себя ранее не публиковавшиеся архивные кадры из ее детства, а также домашние видео ее жизни в статусе матери: Джанет воспитывает пятилетнего сына Эйссу Аль Мана.

Артистка всегда испытывала проблемы с весом, который постоянно колебался. По ее словам, в детстве она была пышечкой, и это стало причиной издевательств со стороны брата.

"Были времена, когда Майк дразнил меня и обзывал. "Свинья, лошадь, шл*ха или свинья, корова". Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно", – призналась певица.

[ + – ] Джанет и Майкл Джексоны в детстве

По ее словам, проблемы с весом начались у нее, когда она получила роль в ситкоме 1970-х "Хорошие времена". В пятом сезоне она играет Пенни, девочку, которую усыновляют после того, как ее бросила жестокая мать.

"Я эмоциональный едок, поэтому, когда я испытываю стресс или что-то меня действительно беспокоит, еда меня успокаивает. Я снялась в "Хороших временах", и это стало началом проблем с весом и того, как я смотрю на себя. Я начала развиваться физиологически в очень юном возрасте, и мне перевязывали грудь, чтобы я выглядела более плоской", – вспоминает она.

Джанет также говорит о том, что когда она и Майкл, умерший в 2009 году в возрасте 50 лет, стали взрослыми, их пути практически разошлись. Когда в 1993 году его впервые обвинил в сексуальном насилии над детьми 13-летний Джордан Чендлер, который утверждал, что певец приставал к нему на его ранчо Neverland в Калифорнии, Джексон сказала, что она была опустошена и рассержена из-за того, что ей пришлось заплатить за это лично.

"У нас свои отдельные жизни, и хотя он мой брат, это не имело ко мне никакого отношения. Но я хотела быть рядом с ним, поддерживать его, насколько это было возможно", – говорит Джанет. Судебный процесс был урегулирован в январе 1994 года с выплатой Чендлерам $23 млн.

Из-за секс-скандала у Джанет сорвалась сделка с Coca-Cola, которая стала бы самой крупной работой с брендом в ее карьере:

"Когда об обвинениях в сторону Майкла стало известно, Coca-Cola сказала: "Нет, спасибо". Виновата по ассоциации. Так они это называют, верно?".

Напомним, после смерти Майкла Джексона Джанет обвинила в случившемся его доктора Конрада Мюррея.

Следствие установило, что певец умер от передозировки анаэстетиком пропофолом, и его смерть можно рассматривать как убийство. Мюррей был главным подозреваемым, так как распорядился выписать Джексону анаэстетик незадолго до смерти. Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в медцентре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе