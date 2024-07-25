58-летняя Джанет Джексон рассказала, как живет без знаменитого брата (фото)
Майкл Джексон умер от остановки сердца, вызванной передозировкой лекарственными препаратами. Его младшая сестра Джанет возложила всю вину за случившееся на доктора Конрада Мюррея.
Американская певица, танцовщица и продюсер Джанет Джексон 24 июля в интервью ВВС рассказала о том, как она справляется с утратой своего покойного брата, короля поп-музыки, Майкла Джексона спустя 15 лет после его смерти.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет в результате остановки сердца, вызванной передозировкой хирургического анестетика пропофола.
58-летняя звезда вспомнила их совместную работу над альбомом Scream 1995 года, который стал первым крупным релизом Майкла после обвинений в сексуальном насилии над детьми, выдвинутых в 1993 году и оказавших значительное влияние на его жизнь и карьеру.
Обладательница премии "Грэмми", которая в настоящее время находится в туре Together Again, исполняет песню на концерте, сопровождая видеозаписью с покойным братом. Джанет призналась, что даже спустя много лет ей сложно "слушать его каждый вечер, видеть его, вспоминать нас" и в тоже время осознавать, что его больше нет рядом.
Артистка вспомнила, как вместе с Майклом создали популярный трек: "Мы с Майком написали эту песню в Нью-Йорке, в его квартире". Джанет поделилась, что в тот момент певец пытался восстановить свою репутацию и карьеру на фоне разрушительных обвинений. В треке Майкл выразил свое разочарование в связи с последствиями обвинений и освещением этой проблемы в СМИ. В тексте песни были такие слова: "Я устал от несправедливости, я устал от схем. Твоя ложь отвратительна. Так что же это значит, черт возьми?"
Песня заняла пятое место в Billboard Hot 100, продержавшись в чарте 17 недель, и получила награду за лучшее музыкальное видео на церемонии вручения премии "Грэмми" в 1996 году. В черно-белом музыкальном видео знаменитые брат и сестра выступали вместе, что, по словам Джанет, было сложным процессом, поскольку руководители музыкальной индустрии, участвовавшие в съемках, стремились разлучить их.
"Это было тяжело — Майкл снимал по ночам, я —днем. Его звукозаписывающая компания перекрывала всю его съемочную площадку, чтобы я не могла видеть, что происходит. Они не хотели, чтобы я была на съемочной площадке. Мне казалось, что они пытались создать конкуренцию между нами. Это действительно задело меня, потому что я чувствовал, что я там веду с ним борьбу, но я же не сражалась с ним".
Ранее, 21 июня Фокус писал о том, что шимпанзе Майкла Джексона Бабблcу – 41 год. В 1986 году Бабблса Майклу подарил голливудский дрессировщик.