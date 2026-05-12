Донька Майкла Джексона показала, як виглядає її 67-річна матір (фото)
На День матері Періс Джексон опублікувала рідкісні знімки з мамою Деббі Роу. Не обійшлося без фірмового гумору: 28-річна акторка пожартувала, що мати стала для неї "шаблоном під час клонування".
Донька покійного короля поп-музики Майкла Джексона рідко виставляє особисте на показ, тож поява Деббі Роу в її сторіс одразу привернула увагу. Періс опублікувала кілька затишних селфі з 67-річною мамою – на одному з них вони ніжно обіймаються.
До фото акторка додала підпис, який одразу розійшовся по мережі: "З Днем матері жінку, яку вони використали для мого шаблону під час процесу клонування".
Схожість між матір'ю і донькою справді помітна, і Періс, видно, сама це цінує – нехай і в такий іронічний спосіб.
Деббі Роу була другою дружиною Майкла Джексона. Від неї у співака двоє дітей – Періс і старший брат Прінс. Попри складну історію стосунків із батьком, Періс зберегла близькість із мамою.
