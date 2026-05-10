Украинка встретила британца в поезде: теперь все обсуждают то, что он ей сказал

Девушка поделилась нетипичной историей, случившейся с ней в дороге. Ее удивили слова попутчика, который сидел неподалеку в сквозняке, о толерантности и уважении к другим людям.

Украинка, которая развивает авторский блог в TikTok (@thruemotions), вспомнила курьезный случай, когда британец, который ехал с ней в поезде, отказался от бекона, чтобы не оскорблять чувства верующих. Как он это аргументировал, — читайте в материале Фокуса.

"Британец напротив меня в поезде сказал, что мы должны быть более толерантными к другим людям и попросил свою жену купить ему какой-то другой сэндвич на замену сэндвича с беконом, который был у него с собой. Потому что в этом же вагоне ехали хасиды", — рассказывает девушка.

Украинка удивилась, потому что считает эту ситуацию абсурдной.

"Во-первых, хасиды знают, что другие люди едят бекон, и в течение дня они еще встретят людей, которые будут есть бекон, несмотря на поступок этого человека. Во-вторых, это Британия, а в Британии люди едят бекон. Хасид ты или мусульманин, но ты должен это воспринять", — говорит она.

Спорная ситуация

Девушка добавила, что по уровню эмоционального интеллекта, вероятно, не дотягивает до британцев.

"Если я в одной компании с вегетарианцем, я все равно буду есть мясо. Нет, я не буду тыкать этим мясом ему в лицо, и не буду обсуждать неправильность его выбора. Но в этом противоречивом мире, я считаю, важно оставаться верным себе", — подытожила украинка.

Украинку удивила толерантность британцев Фото: TikTok

Ее рассказ вызвал бурную реакцию среди пользователей сети. Одни согласились с этой точкой зрения, другие были категоричными.

"Все верно! Толерантность должна быть взаимной", — пишет один участник обсуждения;

Другой добавил: "Да, а где тогда толерантность к людям, которые едят мясо? Это работает в обе стороны, уважение к выбору и личности человека, которая не противоречит закону и морали, поэтому полностью согласна с вашим мнением";

"Показуха какая-то", — высказался следующий;

"Это мило, но на самом деле я удивилась и смысла сильно нет", — прокомментировала еще одна зрительница.

