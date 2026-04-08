Украинка пожаловалась на семью ромов, которая "оккупировала" ее место в поезде

Виктория, которая ехала поездом во Львов, рассказала о неприятном инциденте с другими пассажирами. Девушке пришлось пересесть на свободное место по соседству, потому что она ничего не могла с этим поделать. Решить конфликт так и не удалось.

Пассажирка купила билет на поезд во Львов: сообщение "Солотвино-Запорожье". У нее было нижнее 37 место в 8 вагоне. Когда девушка села в поезд, то заметила там представителей ромской национальности. Реакции на просьбу освободить место не было. Больше об этом случае, — читайте далее в материале Фокуса.

Конфликт в поезде

"Попросила проводницу освободить мое место. Она то пошла, пыталась что-то ей там объяснить, но до них не доходило. Даже не собирались освобождать место. Спасибо девушкам, которые позволили сесть возле них, и так доехать. Прошу объяснить ситуацию", — обратилась она к представителям Укрзализныци.

Девушка осталась без места в поезде

Виктория не понимает, почему не смогла воспользоваться услугой должным образом, хотя имела билет. "Почему за этим не проследила проводница? Мало того, двери в вагон с улицы были закрыты, а еще 10 мин до отправки", — добавляет она.

Позиция Укрзализныци

В комментариях под ее постом в Threads об "оккупированном" месте отреагировала официальная страница Укрзализныци.

"Поздравляем! Прикрепите пожалуйста, свой билет, чтобы мы могли идентифицировать причастное депо и поездную бригаду", — говорится в сообщении.

Обсуждение ситуации в комментариях

Другие участники обсуждения начали советовать, что делать в таких случаях. Некоторые рекомендуют сразу звонить на горячую линию. Мол, это самый действенный способ решения конфликтных ситуаций.

"Через 5 мин к Вам бы подошел начальник поезда и вашу проблему бы решили", — пишет одна пользовательница. "На ближайшую станции должны были вызвать полицию. Это должен делать начальник поезда", — отметил другой читатель.

Пассажирка пожаловалась на ромов в вагоне

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Укрзализныця наконец поставила точку в вечной дискуссии: "Имеет ли право пассажир с верхней полки определенное время сидеть на нижней?". Однако разъяснение спровоцировало волну возмущения. Далеко не все считают такое правило справедливым.

Уже в следующем году на пути выйдет новый ночной поезд, который напрямую соединит швейцарский Базель со шведским городом Мальме. Маршрут будет пролегать через Германию и Данию и обещает стать настоящим прорывом в железнодорожном сообщении между Центральной Европой и Скандинавией.

Тем временем проводник Александр Барыльник записал видео прямо в вагоне поезда, где исполнил популярный трендовый танец под хит украинской певицы. Кадры он опубликовал в своем TikTok, а сама Jerry Heil распространила отрывок в своем аккаунте, благодаря чему видео быстро набрало популярность.

Ранее он рассказывал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего, отношении к так женским купе, скандальных бабушках и постоянных конфликтах за лучшие места в вагоне.