Українка поскаржилась на сім'ю ромів, яка "окупувала" її місце у поїзді

Вікторія, яка їхала потягом до Львова, розповіла про неприємний інцидент з іншими пасажирами. Дівчині довелося пересісти на вільне місце по сусідству, бо вона нічого не могла з цим вдіяти. Вирішити конфлікт так і не вдалося.

Пасажирка купила квиток на потяг до Львова: сполучення "Солотвино-Запоріжжя". У неї було нижнє 37 місце у 8 вагоні. Коли дівчина сіла в поїзд, то помітила там представників ромської національності. Реакції на прохання звільнити місце не було. Більше про цей випадок, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Конфлікт у поїзді

"Попросила провідницю звільнити моє місце. Вона то пішла, намагалась щось їй там пояснити, але до них не доходило. Навіть не збиралися звільняти місце. Дякувати дівчатам, які дозволили сісти біля них, і так доїхати. Прошу пояснити ситуацію", — звернулась вона до представників Укрзалізниці.

Дівчина залишилась без місця в поїзді

Вікторія не розуміє, чому не змогла скористатися послугою належно, хоча мала квиток. "Чому за цим не прослідкувала провідниця? Мало того, двері в вагон з вулиці були зачинені, а ще 10 хв до відправки", — додає вона.

Відео дня

Позиція Укрзалізниці

У коментарях під її дописом у Threads про "окуповане" місце відреагувала офіційна сторінка Укрзалізниці.

"Вітаємо! Прикріпіть будь ласка, свій квиток, щоб ми могли ідентифікувати причетне депо та поїзну бригаду", — йдеться в повідомленні.

Обговорення ситуації у коментарях

Інші учасники обговорення почали радити, що робити в таких випадках. Дехто рекомендує відразу телефонувати на гарячу лінію. Мовляв, це найдієвіший спосіб вирішення конфліктних ситуацій.

"Через 5 хв до Вас би підійшов начальник потягу і вашу проблему б вирішили", — пише одна користувачка. "На найближчу станції мали викликати поліцію. Це повинен робити начальник потяга", — зазначив інший читач.

Пасажирка поскаржилась на ромів у вагоні

