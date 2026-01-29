Права і обов'язки пасажирів поїзда: у мережі скандалять через нові пояснення

Укрзалізниця нарешті поставила крапку у вічній дискусії: "Чи має право пасажир з верхньої полиці певний час сидіти на нижній?". Однак роз'яснила спровокувало хвилю обурення. Далеко не всі вважають таке правило справедливим.

Згідно з правилами перевізника, кожен пасажир протягом усієї поїздки має займати виключно те місцем, яке вказане у квитку. Відповідно, комірка для багажу під нижньою полицею призначена для пасажира, який придбав квиток на нижнє місце. Пояснення компанія опублікувала у Threads.

Нижнє і верхнє місце у поїзді

Мандрівник із квитком на нижню полицю не зобов'язаний поступатися нею пасажиру з верхньої полиці — навіть перед кінцевою станцією. Будь-яка "релокація" можлива лише за взаємною згодою.

Пояснення від компанії Фото: Threads

У компанії також пояснили, що пасажирам з верхніх місць рекомендовано зберігати ручну поклажу на верхніх багажних полицях, у нішах купе або домовлятися з пасажиром на нижній полиці.

Місця в поїзді: обговорення

Таке роз'яснення викликало обурення серед користувачів мережі.

"Нічого собі трактування. Після прекрасних відповідей представника УЗ щось перехотілось користуватись поїздами. Купити повний квиток, отримати урізаний сервіс, і запихувати багаж поряд з ковдрами. Дякую, не треба", — пише один з учасників обговорення.

"Ваш сервіс — це дно. Ціна на верхні полиці має бути вдвічі нижчою тоді. Ви хіба не бачите весь сюрреалізм у наданні послуг?" — написала інша читачка.

"Чому тоді ціни на нижню та верхню полиці однакові, якщо у нижньої полиці такі переваги, і більш комфортні умови проїзду?" — поцікавилась наступна.

