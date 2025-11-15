Українка показала купе поїзда "Укрзалізниці" для VIP-клієнтів (фото)
Українська інді-поп виконавиця та стрімерка Катерина Закревська, більш відома під псевдонімом Do Sliz, зняла невеличкий огляд, щоб показати переваги фірмового вагона з покращеннями.
За словами Катерини, вартість квитка з Ворохти до Львова — 700 грн. Що пасажири отримують за ці гроші, — вона розповіла у своїх соціальних мережах. Фокус звернув увагу на її огляд.
"Тут є телевізор, але я не розібралась, як він працює. Тут є задзеркалля. Є ще отаке дзеркало — прикольне, няшне. Лише два місця. Ось одне з дизайнерською спинкою. Ще дають воду. Є цілих дві подушки. І штори. Я дуже люблю штори "Укрзалізниці, я б собі вдома такі повісила. Також тут можна ввімкнути світло. Може, є ще якісь функції, про яких я не знаю? Розкажіть, будь ласка. Тут одразу заправлений матрац", — розповідає авторка.
Глядачі у коментарях почали ділитися своїми враженнями.
- "Чому нормальні умови вважаються люксом";
- "У країні зробили все, щоб нормальні умови здавались люксом".
Do Sliz — родом із міста Вараш, що на Рівненщині. Відома своїм експериментальним підходом до зовнішнього вигляду та творчістю, яка почалася з TikTok, де вона створювала контент про секонд-хенди та незвичні образи.
