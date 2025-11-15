Украинка показала купе поезда "Укрзализныци" для VIP-клиентов (фото)

Украинская инди-поп исполнительница и стримерша Екатерина Закревская, более известная под псевдонимом Do Sliz, сняла небольшой обзор, чтобы показать преимущества фирменного вагона с улучшениями.

По словам Екатерины, стоимость билета из Ворохты во Львов — 700 грн. Что пассажиры получают за эти деньги, — она рассказала в своих социальных сетях. Фокус обратил внимание на ее обзор.

"Здесь есть телевизор, но я не разобралась, как он работает. Здесь есть зазеркалье. Есть еще этакое зеркало — прикольное, няшное. Только два места. Вот одно с дизайнерской спинкой. Еще дают воду. Есть целых две подушки. И шторы. Я очень люблю шторы "Укрзализныци, я бы себе дома такие повесила. Также здесь можно включить свет. Может, есть еще какие-то функции, о которых я не знаю? Расскажите, пожалуйста. Здесь сразу заправленный матрас", — рассказывает автор.

Люксовое купе в "Укрзализныце"

Зрители в комментариях начали делиться своими впечатлениями.

"Почему нормальные условия считаются люксом";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"В стране сделали все, чтобы нормальные условия казались люксом".

Do Sliz — родом из города Вараш, что в Ровенской области. Известна своим экспериментальным подходом к внешнему виду и творчеством, которое началось с TikTok, где она создавала контент о секонд-хендах и необычных образах.

Екатерина Закревская провела осмотр в своем купе Фото: TikTok

