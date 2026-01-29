Права и обязанности пассажиров поезда: в сети скандалят из-за новых объяснений

"Укрзалізниця" наконец поставила точку в вечной дискуссии: "Имеет ли право пассажир с верхней полки определенное время сидеть на нижней?". Однако разъяснение спровоцировало волну возмущения. Далеко не все считают такое правило справедливым.

Согласно правилам перевозчика, каждый пассажир в течение всей поездки должен занимать исключительно то место, которое указано в билете. Соответственно, ячейка для багажа под нижней полкой предназначена для пассажира, который приобрел билет на нижнее место. Объяснение компания опубликовала в Threads.

Путешественник с билетом на нижнюю полку не обязан уступать ее пассажиру с верхней полки — даже перед конечной станцией. Любая "релокация" возможна только по взаимному согласию.

В компании также пояснили, что пассажирам с верхних мест рекомендовано хранить ручную кладь на верхних багажных полках, в нишах купе или договариваться с пассажиром на нижней полке.

Такое разъяснение вызвало возмущение среди пользователей сети.

"Ничего себе трактовка. После прекрасных ответов представителя УЗ что-то перехотелось пользоваться поездами. Купить полный билет, получить урезанный сервис, и запихивать багаж рядом с одеялами. Спасибо, не надо", — пишет один из участников обсуждения.

"Ваш сервис — это дно. Цена на верхние полки должна быть вдвое ниже тогда. Вы разве не видите весь сюрреализм в предоставлении услуг?" — написала другая читательница.

"Почему тогда цены на нижнюю и верхнюю полки одинаковые, если у нижней полки такие преимущества, и более комфортные условия проезда?" — поинтересовалась следующая.

