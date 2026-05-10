Українка зустріла британця у поїзді: тепер всі обговорюють те, що він їй сказав

Дівчина поділилась нетиповою історією, що трапилась з нею в дорозі. Її здивували слова попутника, який сидів неподалік у протязі, про толерантність та повагу до інших людей.

Українка, яка розвиває авторський блог у TikTok (@thruemotions), пригадала курйозний випадок, коли британець, який їхав з нею у потязі, відмовився від бекону, щоб не ображати почуття вірян. Як він це аргументував, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Британець навпроти мене в потязі сказав, що ми маємо бути більш толерантними до інших людей і попросив свою дружину купити йому якийсь інший сендвіч на заміну сендвіча з беконом, який був у нього з собою. Тому що в цьому ж вагоні їхали хасиди", — розповідає дівчина.

Українка здивувалася, бо вважає цю ситуацію абсурдною.

"По-перше, хасиди знають, що інші люди їдять бекон, і протягом дня вони ще зустрінуть людей, які їстимуть бекон, незважаючи на вчинок цього чоловіка. По-друге, це Британія, а в Британії люди їдять бекон. Хасид ти чи мусульманин, але ти маєш це сприйняти", — каже вона.

Спірна ситуація

Дівчина додала, що за рівнем емоційного інтелекту, ймовірно, не дотягує до британців.

"Якщо я в одній компанії з вегетаріанцем, я все одно їстиму м'ясо. Ні, я не тикатиму цим м’ясом йому в обличчя, і не обговорюватиму неправильність його вибору. Але в цьому протирічному світі, я вважаю, важливо залишатися вірним собі", — підсумувала українка.

Українку здивувала толерантність британців Фото: TikTok

Її розповідь викликала бурхливу реакцію серед користувачів мережі. Одні погодилися з цією точкою зору, інші були категоричними.

"Все вірно! толерантність повинна бути взаємною", — пише один учасник обговорення;

Інший додав: "Так, а де тоді толерантність до людей, які їдять м'ясо? Це працює в обидві сторони, повага до вибору та особистості людини, яка не суперечить закону та моралі, тому повністю згодна з вашою думкою";

"Показуха якась", — висловився наступний;

"Це мило, але насправді я здивувалася і сенсу сильно нема", — прокоментувала ще одна глядачка.

