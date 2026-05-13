Ставки букмекерів на переможця Євробачення оновилися: на якому місці Україна

Після першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні 12 травня букмекери оновили свої прогнози. Потенційним переможцем традиційно залишається Фінляндія.

Про це свідчать дані на сайті eurovisionworld.com станом на 13 травня.

Хто може перемогти на Євробаченні?

Цікаво, що шанси представниці України, співачки Leléka, трохи зросли. Перед першим півфіналом Вікторія посідала 11-те місце в рейтингу, а зараз піднялася на 10-ту сходинку. Можливо, після виступу у другому півфіналі 14 травня шанси України на перемогу стануть ще більшими.

Тим часом лідерство в рейтингу утримує Фінляндія з 37% на перемогу після "вогняного" виступу в півфіналі. Унікальне поєднання класики та року від фінського дуету робить їх головними претендентами на перемогу. Букмекери вже давно ставлять їх на перше місце.

Постановка Фінляндії вражає масштабністю: на сцені Wiener Stadthalle було задіяно складні піротехнічні ефекти.

Перші фіналісти Євробачення-2026

Молдова : Satoshi — Viva, Moldova!;

: Satoshi — Viva, Moldova!; Швеція : FELICIA — My System;

: FELICIA — My System; Хорватія : LELEK — Andromeda;

: LELEK — Andromeda; Греція : Akylas — Ferto П;

: Akylas — Ferto П; Фінляндія : Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;

: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin; Ізраїль : Noam Bettan — Michelle;

: Noam Bettan — Michelle; Бельгія : Essyla — Dancing on the Ice;

: Essyla — Dancing on the Ice; Литва : Lion Ceccah — Sólo quiero más;

: Lion Ceccah — Sólo quiero más; Польща : Alicja — Pray;

: Alicja — Pray; Сербія: LAVINA — Kraj mene.

