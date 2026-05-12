"Це дуже страшно": Leléka розповіла, чому лежала в психлікарні (фото)

Українська співачка Leléka, яка представляє Україну на Євробаченні-2026 у Відні, пригадала, як лежала в психіатричній лікарні. У 2022 році в неї був глибокий депресивний розлад.

Артистка прийшла на інтервʼю до Сергія Лиховиди. Leléka дуже важко пережила початок повномасштабної війни.

Leléka лежала в психлікарні

"Насправді в мене було декілька фаз ще до цього. Вони були спричинені моїми цими патернами внутрішніми, бо я постійно в якихось кризових ситуаціях доводила себе до саморуйнації. А тут такі обсяги, що просто… Взагалі нема місця для себе. Навіть немає для відчуття власної провини. Для жодного, навіть для негативного відчуття", — пригадала учасниця Євробачення.

Leléka каже, що тоді в неї було загострення депресивного розладу.

"Важкий депресивний епізод. І це було найпрекрасніше рішення (лягти в психлікарню, — Ред.). Це дуже страшно, прийняти це рішення. Дуже страшно взагалі усвідомити, що тобі може бути потрібна допомога, бо постійно вот ми такі українці, нам здається: та все нормально, та ми! Це дуже нехороша якість. І це дуже часто, коли з психічними захворюваннями звертаються за допомогою, коли вже дуже пізно. А чим далі ти терпиш і думаєш, що ти сам вивезеш, тим важче буде виходити. Тобі може знадобитися рік-два-три на відновлення. Це дуже страшно. Нікому цьому не побажаю", — зазначила Вікторія.

Leléka на репетиції до Євробачення Фото: EBU

Була рада там опинитися

Leléka каже, що щаслива, що існують фахівці, які можуть допомогти з такими станами. За словами співачки, зараз у психлікарню беруть тільки добровільно, тобто люди просто так не можуть привезти своїх близьких.

Також там є закриті та відкриті відділення. З останніх можна спокійно виходити, залишати клініку, їздити додому.

"Я була насправді дуже рада там опинитися. І я не могла уявити, як там може бути добре. Тобі там добре, якщо тобі дуже погано", — каже співачка.

Зокрема, Leléka закликала не боятися психіатрії.

