"Это очень страшно": Leléka рассказала, почему лежала в психбольнице (фото)

Украинская певица Leléka, которая представляет Украину на Евровидении-2026 в Вене, вспомнила, как лежала в психиатрической больнице. В 2022 году у нее было глубокое депрессивное расстройство.

Артистка пришла на интервью к Сергею Лиховиде. Leléka очень тяжело пережила начало полномасштабной войны.

Leléka лежала в психбольнице

"На самом деле у меня было несколько фаз еще до этого. Они были вызваны моими этими паттернами внутренними, потому что я постоянно в каких-то кризисных ситуациях доводила себя до саморазрушения. А здесь такие объемы, что просто… Вообще нет места для себя. Даже нет для чувства собственной вины. Ни для одного, даже для негативного ощущения", — вспомнила участница Евровидения.

Leléka говорит, что тогда у нее было обострение депрессивного расстройства.

"Тяжелый депрессивный эпизод. И это было самое прекрасное решение (лечь в психбольницу, — Ред.). Это очень страшно, принять это решение. Очень страшно вообще осознать, что тебе может быть нужна помощь, потому что постоянно вот мы такие украинцы, нам кажется: да все нормально, да мы! Это очень нехорошее качество. И это очень часто, когда с психическими заболеваниями обращаются за помощью, когда уже очень поздно. А чем дальше ты терпишь и думаешь, что ты сам вывезешь, тем тяжелее будет выходить. Тебе может понадобиться год-два-три на восстановление. Это очень страшно. Никому этого не пожелаю", — отметила Виктория.

Leléka на репетиции к Евровидению Фото: EBU

Была рада там оказаться

Leléka говорит, что счастлива, что существуют специалисты, которые могут помочь с такими состояниями. По словам певицы, сейчас в психбольницу берут только добровольно, то есть люди просто так не могут привезти своих близких.

Также там есть закрытые и открытые отделения. Из последних можно спокойно выходить, покидать клинику, ездить домой.

"Я была на самом деле очень рада там оказаться. И я не могла представить, как там может быть хорошо. Тебе там хорошо, если тебе очень плохо", — говорит певица.

В частности, Leléka призвала не бояться психиатрии.

