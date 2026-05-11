Евровидение-2026 стартует: где и когда смотреть песенный конкурс (фото)

Уже завтра, 12-го мая, пройдет первый полуфинал Евровидения-2026, во время которого выступят 17 стран. В гранд-финал 16 мая автоматически попадают члены "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия), а также Австрия, где проходит конкурс.

Фокус рассказывает, где и когда смотреть два полуфинала и гранд-финал Евровидения.

Где и когда смотреть Евровидение-2026

Первый полуфинал начнется 12-го мая в 22:00 по киевскому времени. Есть широкий выбор, где его можно посмотреть:

Предшоу с Тимуром Мирошниченко и Василием Байдаком, Светланой Тарабаровой и alyona alyona стартует в 21:30 на YouTube-канале "Евровидения Украина".

Интересно, что эфир также будет переведен на жестовом языке на сайте "Суспільне Євробачення".

Проголосовать за своего фаворита можно в приложении Eurovision Song Contest App, а также через SMS, телефонный звонок (номера объявят во время прямого эфира) и платформу esc.vote. Через один вариант голосования человек может отдать не более 10 голосов. Отметим, что Leléka с песней Ridnym выступает во втором полуфинале 14 мая под номером 12.

А по мнению букмекеров, победить 16 мая может Финляндия (37%). Между тем Украина по состоянию на 11 мая в списках букмекеров — 11-я. Leléka пока имеет 2% шанса на победу.

Ставки букмекеров Фото: скриншот

