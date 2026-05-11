Євробачення-2026 стартує: де та коли дивитися пісенний конкурс (фото)

Уже завтра, 12-го травня, пройде перший півфінал Євробачення-2026, під час якого виступлять 17 країн. До гранд-фіналу 16 травня автоматично потрапляють члени "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія), а також Австрія, де проходить конкурс.

Фокус розповідає, де та коли дивитися два півфінали та гранд-фінал Євробачення.

Де та коли дивитися Євробачення-2026

Перший півфінал розпочнеться 12-го травня о 22:00 за київським часом. Є широкий вибір, де його можна подивитися:

Передшоу з Тімуром Мірошниченком та Василем Байдаком, Світланою Тарабаровою та alyona alyona стартує о 21:30 на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Цікаво, що ефір також буде перекладено жестовою мовою на сайті "Суспільне Євробачення".

Проголосувати за свого фаворита можна в додатку Eurovision Song Contest App, а також через SMS, телефонний дзвінок (номери оголосять під час прямого ефіру) та платформу esc.vote. Через один варіант голосування людина може віддати не більше 10 голосів. Зазначимо, що Leléka з піснею Ridnym виступає у другому півфіналі 14 травня під номером 12.

А на думку букмекерів, перемогти 16 травня може Фінляндія (37%). Тим часом Україна станом на 11 травня у списках букмекерів — 11-та. Leléka наразі має 2% шансу на перемогу.

Ставки букмекерів Фото: скріншот

