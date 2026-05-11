П'ять країн відмовилися від участі в "Євробаченні 2026": про кого йдеться і яка причина

Пісенний конкурс "Євробачення" зіткнувся з наймасштабнішим бойкотом за всю свою 70-річну історію. У конкурсі 2026 року беруть участь 35 країн, а телемовні компанії з Іспанії, Ірландії, Нідерландів, Ісландії та Словенії відмовилися від участі в заході цього тижня на знак протесту проти включення Ізраїлю.

Точні причини їхнього бойкоту різні й не завжди чітко вказані. Деякі заявляють, що бойкотують "Євробачення" 2026 року на знак протесту проти військової операції в Газі. Деякі телекомпанії також звинувачують уряд Ізраїлю в геноциді, що Ізраїль категорично заперечує, пише ВВС.

Примітно, що більшість телекомпаній, які бойкотують, загалом поділяють політику своїх урядів. Деякі з них представляють країни, уряди яких відкрито і різко критикували державу Ізраїль. Минулого місяця політики з Іспанії, Словенії та Ірландії намагалися, але безуспішно, домогтися від Європейського союзу призупинення преференційних торговельних відносин блоку з Ізраїлем. Телекомпанії наполягають на тому, що ухвалили власне незалежне рішення.

Відео дня

Мовники Ірландії, Іспанії та Словенії підтвердили відмову від трансляції. Конкурс проходить у Відні, Австрія, 12-16 травня 2026 року (півфінали і фінал), за участю Ізраїлю, незважаючи на бойкот.

Відкриття "Євробачення" у Відні — як пройшла церемонія

Церемонія відкриття 70-го конкурсу "Євробачення" відбулася у віденській ратуші. Трендовими кольорами відкриття стали чорний і червоний.

Церемонія відкриття "Євробачення 2026" у Відні

Церемонія відкриття — єдиний захід під час пісенного конкурсу, коли всі учасники збираються разом. Частина з них покинуть "Євробачення" за підсумками перших двох півфіналів 12 і 14 травня. У фіналі, який відбудеться на сцені Wiener Stadthalle 16 травня, телеглядачі побачать 25 із 35 учасників, заявлених на нинішній конкурс.

Жодних інцидентів, коли на червону (насправді вона була бірюзовою) доріжку вийшов представник Ізраїлю Ноам Беттан, не було зафіксовано. Для охорони ізраїльської делегації у Відні вжито особливих заходів безпеки, крім тих, що діють у місті в дні проведення "Євробачення-2026".

Раніше Беттан скаржився, що на репетиціях йому заважають свистом і улюлюканням. У Відні він виконає баладу про токсичне кохання "Michelle". За тиждень до фіналу конкурсу ця пісня впевнено трималася в першій десятці рейтингу букмекерів.

Але не обійшлося без казусів. Багаж 33-річної представниці Німеччини Сари Енгельс зі сценічними костюмами загубився дорогою до Відня.

"Так що, якщо я вийду на сцену в піжамі, не ображайтеся на мене", — пожартувала співачка.

Пізніше в авіакомпанії Eurowings повідомили, що багаж Енгельс знайшовся.

Євробачення 2026 — хто у фаворитах

Україну на ювілейному 70-му конкурсі представляє Вікторія Корнійкова (Leléka) з піснею "Рідним". За прогнозами букмекерів, українська учасниця може потрапити до першої десятки фіналістів.

Leléka на "Євробаченні 2026"

Фаворитом конкусу вважається Фінляндія. До першої трійки входять також Данія та Греція. На перемогу України ставить 1% користувачів платформи.

Співачка, авторка пісень, а також телеведуча Анна Тул'єва, яка зараз працює у Відні разом з українською командою, не змогла стримати емоцій від виступу Leléka.

Вєрка Сердючка готує гучне повернення на сцену Євробачення 2026 у Відні. Її виступ стане частиною масштабного возз'єднання легенд конкурсу в гранд-фіналі 16 травня.

Крім того, Фокус розповідав про українських артистів, чия кар'єра пішла на спад після Євробачення.