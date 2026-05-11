Пять стран отказались от участия в "Евровидении 2026": о ком речь и какова причина

Песенный конкурс "Евровидение" столкнулся с самым масштабным бойкотом за всю свою 70-летнюю историю. В конкурсе 2026 года участвуют 35 стран, а телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии на этой неделе в знак протеста против включения Израиля.

Точные причины их бойкота различны и не всегда четко указаны. Некоторые заявляют, что бойкотируют "Евровидение" 2026 года в знак протеста против военной операции в Газе. Некоторые телекомпании также обвиняют правительство Израиля в геноциде, что Израиль категорически отрицает, пишет ВВС.

Примечательно, что большинство бойкотирующих телекомпаний в целом разделяют политику своих правительств. Некоторые из них представляют страны, правительства которых открыто и резко критиковали государство Израиль. В прошлом месяце политики из Испании, Словении и Ирландии пытались, но безуспешно, добиться от Европейского союза приостановления преференциальных торговых отношений блока с Израилем. Телекомпании настаивают на том, что приняли собственное независимое решение.

Вещатели Ирландии, Испании и Словении подтвердили отказ от трансляции. Конкурс проходит в Вене, Австрия, 12–16 мая 2026 (полуфиналы и финал), с участием Израиля, несмотря на бойкот.

Открытие "Евровидения" в Вене – как прошла церемония

Церемония открытия 70-го конкурса "Евровидение" состоялась в венской ратуше. Трендовыми цветами открытия стали черный и красный.

Церемония открытия "Евровидения 2026" в Вене

Церемония открытия — единственное мероприятие во время песенного конкурса, когда все участники собираются вместе. Часть из них покинут "Евровидение" по итогам первых двух полуфиналов 12 и 14 мая. В финале, который пройдет на сцене Wiener Stadthalle 16 мая, телезрители увидят 25 из 35 участников, заявленных на нынешний конкурс.

Никаких инцидентов, когда на красную (на самом деле она была бирюзовой) дорожку вышел представитель Израиля Ноам Беттан, не было зафиксировано. Для охраны израильской делегации в Вене приняты особые меры безопасности помимо тех, что действуют в городе в дни проведения "Евровидения-2026".

Ранее Беттан жаловался, что на репетициях ему мешают свистом и улюлюканьем. В Вене он исполнит балладу о токсичной любви "Michelle". За неделю до финала конкурса эта песня уверенно держалась в первой десятке рейтинга букмекеров.

Но не обошлось без казусов. Багаж 33-летней представительницы Германии Сары Энгельс со сценическими костюмами потерялся по пути в Вену.

"Так что, если я выйду на сцену в пижаме, не обижайтесь на меня", — пошутила певица.

Позже в авиакомпании Eurowings сообщили, что багаж Энгельс нашелся.

Евровидение 2026 – кто в фаворитах

Украину на юбилейном 70-м конкурсе представляет Виктория Корнийкова (Leléka) с песней "Рiдним". По прогнозам букмекеров, украинская участница может попасть в первую десятку финалистов.

Leléka на "Евровидении 2026"

Фаворитом конкуса считается Финляндия. В первую тройку, входят также Дания и Греция. На победу Украины ставит 1% пользователей платформы.

Певица, автор песен, а также телеведущая Анна Тульева, которая сейчас работает в Вене вместе с украинской командой, не смогла сдержать эмоций от выступления Leléka.

Верка Сердючка готовит громкое возвращение на сцену Евровидения 2026 в Вене. Ее выступление станет частью масштабного воссоединения легенд конкурса в гранд-финале 16 мая.

