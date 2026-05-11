Вероятные победители Евровидения 2026: что известно о фаворитах (фото)

Финляндия уверенно возглавила прогнозы букмекеров и фанатские рейтинги накануне Евровидения-2026, которое пройдет в Вене. Уникальное сочетание классики и рока от финского дуэта делает их главными претендентами на хрустальный микрофон этого года.

В 2026 страну представляет неординарный тандем — известная скрипачка-виртуозница Линда Лампениус и харизматичный рок-исполнитель Пит Паркконен. Дуэт сформировался специально для национального отбора, где они одержали победу с рекордным отрывом в голосовании. Фокус рассказывает о вероятных победителях Евровидения 2026.

О песне и шансах на победу

Конкурсная композиция под названием "Liekinheitin" (с фин. — "Огнемет") — это взрывная смесь оперного вокала, агрессивных гитарных рифов и виртуозных партий скрипки.

Сейчас Финляндия занимает первую строчку с вероятностью победы около 38%. Дуэт уже победил в престижном опросе Eurojury 2026, где за них отдали голоса как профессиональное жюри, так и зрители.

Відео дня

Основными соперниками финнов считают представителей Греции (Akylas), Дании (Søren Torpegaard Lund) и Австралии (Delta Goodrem).

Рок-исполнитель Пит Паркконен Фото: Instagram

Если Финляндия победит в Вене, это станет их второй победой в истории конкурса (первую принесли Lordi в 2006 году). Эксперты отмечают, что постановка финнов поражает масштабностью: во время репетиций на сцене Wiener Stadthalle были задействованы сложные пиротехнические эффекты, полностью оправдывающие название песни.

Отметим, что юбилейное 70-е Евровидение состоится в Австрии благодаря прошлогодней победе исполнителя JJ. Финал конкурса запланирован на 16 мая 2026 года. Финляндия будет выступать в первом полуфинале 12 мая, а Украина во втором — 14 мая.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Редактор отдела "Стиль жизни" Владимир Грисюк рассказал, как выступила Leléka во время репетиции Евровидения в Вене.

Певица, автор песен, а также телеведущая Анна Тульева, которая сейчас работает в Вене вместе с украинской командой, не смогла сдержать эмоций от выступления Leléka.

Кроме того, Фокус рассказывал об украинских артистах, чья карьера пошла на спад после Евровидения.